Los planes de boda que Escassi tenía con María José Suárez: "Me regaló hasta dos anillos de compromiso"

Después de un verano en el que se ha convertido en la protagonista de muchos de los titulares de la crónica social por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez se estrena como colaboradora en el programa de 'Y ahora Sonsoles' en el que ha hablado sin pelos en la lengua sobre su relación con el jinete con el que no ha vuelto a hablar desde su 'adiós'.

Recuperada, feliz y con muchas ganas de afrontar nuevos retos, María José Suárez reconocía dejaba claro que su relación marchaba viento en popa y que no había nada que presagiara un final de este tipo. "Teníamos planes de verano, una casa en Tarifa, un mes antes del crucero yo me entero de una mentira y dejamos la relación en el aire y él viene al crucero para recuperarme. Estábamos en un momento muy bueno" reconocía María José ante Sonsoles Ónega. Ante todo lo sucedido, la empresaria reconoce que su círculo más cercano los veía como la pareja perfecta: "Yo me quedo con lo bonito, hemos vivido cosas increíbles, nos hemos querido muchísimo, éramos como la pareja perfecta, esto empezó como una tontería y ya eran tres años".

Dos anillos de compromiso

Reconociendo que entre ellos había habido planes de boda, María José revelaba: "Álvaro me regaló hasta dos anillos de compromiso, pero no se arrodilló porque él me decía que no me veía segura. Yo no estaba convencida, lo tenía como en un periodo de prueba". En cuanto al comienzo de su relación, María José explicaba que se reencontró con Álvaro en un momento muy bajo de su vida: "Yo venía de un matrimonio roto, a pesar de que estaba roto no me atrevía a dar ese paso, él me animó a venir a España, empecé mi relación y me dejé llevar". "Me pasó un poco como con Sonia Ferrer, estaba en un momento que se iba a separar, coincidieron en un programa de trampolines, le ayudó. Busca esa mujer que necesita que la cuiden, que le digan lo que él me decía a mí, no es que me haya engañado a mí, es que hasta Lara Dibildos decía ojalá haber conocido a ese Álvaro".

Más sincera que nunca, María José también hablaba sobre la nueva relación de Álvaro con la actriz Hiba Abouk con la que parece haber comenzado una nueva etapa de su vida. "Yo no llamé a Hiba, le escribí por Instagram, pero no para advertirle sobre Álvaro, cada una en su vida vive sus propias experiencias". Muy tranquila con su actuación, María José asegura que lo que quería era evitarle problemas: "Yo lo que le dije es que sabía que iba a salir la noticia de la chica a la que Álvaro había demandado. Yo dije, se va a meter en un fregado tan sucio que bastante tenía ella de donde venía, yo hice lo que como mujer me hubiera gustado que hicieran conmigo. Era una cosa fea" añadía. "Ella me dijo María José siento mucho que tu relación se haya terminado por eso y tomaré la distancia oportuna. Mucha suerte. No soy quién para valorar lo que ella ha hecho" explicaba sobre la respuesta que le dio la actriz al respecto.

"Si tuviera una relación abierta todavía"

Cuando le preguntan por las nuevas imágenes que se han publicado en las que aparece muy bien acompañada por un joven, María José se muestra de lo más sincera reconociendo que se trata de un amigo del pasado que ha vuelto a su vida ahora, pero con el que no tiene ningúna historia de amor. "Yo ahora mismo no quiero futuro con ningún hombre, no quiero pensar en hombres ni en nada. Elías es amigo. Lo conocí hace diez años, en un viaje que hice a San Sebastián con amigas que estabamos todas solteras". Además, la empresaria mostraba su sentido del humor añadiendo un comentario de lo más llamativo sobre este nuevo amigo haciendo referencia a los rumores que le han rodeado en los últimos meses sobre si mantenía una relación abierta o no con Álvaro: "Si tuviera una relación abierta todavía, pero como no es el caso, no lo vi. Este año Elías me volvió a escribir, pero era el mismo caso. Ahora me ha escrito, que no tengo novio, pero no quiero, no estoy preparada".