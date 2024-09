Singularidad y sostenibilidad, abren paso a la segunda mano

El consumo de productos de segunda mano, cada vez con más frecuencia, se abre paso entre las opciones prioritarias a la hora de comprar. Una encuesta de Statista publicada en 2023 sobre la compra de artículos usados rebelaba que el 46% de las personas entrevistadas en España entre julio de 2022 y junio de 2023, compraban este tipo de artículos. Desde electrodomésticos, muebles, elementos decorativos, hasta ropa, zapatillas y joyas, y bajo el lema «dar una segunda vida» a lo ya existente. Pero, la ropa, se sigue erigiendo entre el artículo más comprado. Es así como el 16% de los entrevistados por Statista, afirmaba haber adquirido ropa usada en los doce meses anteriores. El mercado, cada vez más heterogéneo, lo siguen liderando las prendas de vestir y, por el momento, los jóvenes. Para Isabel, quien lleva comprando ropa de segunda mano hace más de cinco años, «es una forma muy sencilla y única de alargar la vida útil de la ropa». Además, considera que este tipo de consumo permite «de forma muy peculiar luchar contra el ritmo frenético e inmediato que marcan las tendencias de la industria de la moda, ralentizándolo y ofreciendo una nueva visión de la moda».

Samuel tiene 21 años, hace ya tres años que empezó a comprar ropa de segunda mano de forma continuada. Ahora, casi el 90% de su armario está conformado a base de «prendas especiales» que ha ido adquiriendo con el tiempo. Aunque para él «todo es especial cuando compras de segunda mano». Con esto se refiere a la experiencia que supone «ir con las amigas al mercado, buscar una prenda que se ajuste a lo que se busca, y acabar encontrando una prenda única».

Paula sería esa amiga que «regala» lo que ya no utilizará. Así es como esta joven de 21 años empezó a interesarse por este fenómeno. «Haciendo el cambio de la ropa de invierno a verano, me di cuenta que no usaba la mayoría», explica. La que no regaló, la acabó subiendo a la plataforma de compra-venta de ropa, Vinted.

De mercado en mercado

En València hay múltiples mercadillos que hacen más accesible el consumo de este tipo de prendas, y que constituyen los principales lugares de consumo de ropa de Isabel, Paula y Samuel. Benimaclet, Patraix o el Cabanyal son algunos de los barrios que albergan un mercadillo semanal de este calibre. Para Samuel, no hay «ningún problema en no poder escoger cosas específicas», sino que esto es lo que a él le permite «experimentar» más a la hora de vestir.

Así mismo, para Isabel, estos ofrecen la oportunidad de «descubrir personalmente los tesoros que pueden haber escondidos entre pilas de ropa» y te permiten «sorprenderte» ante algo que no esperabas encontrar. Además, ella considera que más allá de la actividad de comprar, los mercadillos tienen un valor social. «Es una actividad que puedes realizar en compañía, en la que puedes socializar con los vendedores y la gente del barrio, y que contribuye a reforzar el tejido vecinal», concluye.

En plena eclosión del interés por este fenómeno, se ha incrementado el número de tiendas físicas que se dedican al sector. Pero la realidad es que las tiendas que «van con la moda», resultan siempre ser una «opción más cara y con ropa muy estandarizada», según explican a Levante-EMV las entrevistadas. «Prefiero el mercadillo por la variedad», confiesa Samuel. En este sentido, Isabel considera que este tipo de tiendas «son bastante exclusivas y no accesibles económicamente para todo el mundo».

Romper la rueda

«Mi principal intención era contribuir lo más mínimo a la rueda de consumo de la industria textil, la explotación laboral y la contaminación ambiental vinculada a la industria textil», cuenta Isabel. Actualmente solo consume prendas de segunda mano, así como aprovecha para «coleccionar ropa de amigas y familiares, que ya no quieren». Samuel y Paula coinciden con Isabel. Ellas tampoco querían contribuir a una evidencia cada vez más grande el impacto medioambiental que genera la industria.

Un informe publicado por la Unión Europea en 2020 y actualizado recientemente explica que durante el año 2020, el consumo de textil por habitante medio de la UE requirió nueve mil litros de agua y 391 kg de materias primas, causando una huella de carbono de 270 kg aproximadamente, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Suscríbete para seguir leyendo