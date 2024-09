València se adelanta a la tecnología

València se convierte esta semana en la capital internacional de la tecnología 6G ya que, el Palacio de Congresos, acoge la Valencia 6G Week, organizada por el Instituto iTEAM de la UPV. Un congreso , con cerca de un millar de participantes llegados de todo el mundo, en el que se presentan los últimos avances en el campo de las comunicaciones inalámbricas y redes.

A lo largo de la semana se ofrecerán demostraciones de experiencias inmersivas en redes 5G, terapias para combatir la ansiedad mediante con realidad extendida, un programa para entrenar robots a distancia o conexiones de telepresencia inmersiva -la evolución de las videollamadas- entre otras muchas. Además, se podrá disfrutar de la visita remota mediante telepresencia y holografía al Laboratorio de Comunicaciones Inmersivas de la UPV.

Hasta el jueves, el Palacio de Congresos acoge la 35ª edición del congreso internacional del IEEE - Personal Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). Organizado por iTEAM de la UPV y el Institute of Electrical and Electronics Engineers Communications Society (IEEE ComSoc), el congreso reúne expertos internacionales, bajo el lema Elevating 6G Beyond Connectivity.

Entre los ponentes, destaca la participación de Maria Marced, directora de empresa y miembro de los consejos de CEVA, IQE y Sequans Communications; Wen Tong, CTO de Huawei Wireless; Michael Peeters, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Conectividad en Imec, uno de los mayores centros de I+D en nanoelectrónica del mundo; Adrián García-Rodríguez, jefe de equipo en Ericsson Research; Sennur Ulukus, profesora de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Maryland; y Zhi-Quan Luo, vicepresidente académico de la Universidad China de Hong Kong.

One6G Summit

El jueves y viernes se celebrará el «One6G Summit», que congregará a otros 250 expertos y expertas del sector y en el que se presentarán nuevos servicios y aplicaciones en conducción autónoma avanzada, e-salud inalámbrica y educación remota, entre otras áreas. «Esta semana podemos descubrir en València todo lo que las nuevas generaciones de tecnología móvil ponen ya a nuestra disposición y lo que nos van a ofrecer en los próximos años; también los últimos avances en este campo; y todo ello de la mano de los principales investigadores e investigadoras y compañías líder del sector de las telecomunicaciones de todo el mundo. València se convertirá durante una semana en el epicentro mundial de la 5G y 6G», destaca Narcís Cardona, director del iTEAM de la UPV. n