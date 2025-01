Casi mil personas en Sevilla reclaman justicia por Mamouth: "Necesitamos testigos y las cámaras para saber la verdad"

"Hoy nos reunimos con el corazón roto pero la voz firme para pedir justicia". Este es el principal reclamo de la comunidad senegalesa ante la muerte de Mamouth Bakhoum el pasado domingo. Este jueves por la tarde, en la concentración pacífica organizada por la asociación La Carpa, se han sumado a este reclamo miles de personas, entre ellas asociaciones y vecinos de la capital andaluza que se han reunido en la Plaza de la Gavidia a las siete en punto.

Lo han hecho para denunciar la muerte en el río de este hombre de 43 años, que vendía sin permiso camisetas en el centro de Sevilla, tras ser perseguido por la Policía Local durante más de un kilómetro.

Personas del entorno de Mamouth Bakhoum han leído un manifiesto durante la concentración por su muerte en la Plaza de la Gavidia. / / Rocío Soler Coll

Juntos han reclamado al unísono y con cientos de pancartas con el rostro de la víctima en el aire, una "investigación judicial e independiente de las circunstancias de su muerte" que esclarezca con pruebas qué pasó el 29 de diciembre en el Muelle de Nueva York hacia las 16,20 de la tarde, cuando agentes de la Policía Local sacaron del Guadalquivir el cuerpo sin vida de Mamouth.

"Necesitamos testigos y las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber la verdad", ha reclamado Serigne Mbave, responsable de antirracismo de Podemos estatal durante la concentración, arropado por sus compañeros. "Tenemos las imágenes de las cámaras cuando la Policía saca del agua el cuerpo sin vida de Mamouth pero queremos ver las que muestran cómo se tiró al río", ha exigido en la plaza Mariví, miembro de la Plataforma Somos Migrantes.

No obstante, la calma ha reinado en esta concentración, donde los ánimos que se respiraban eran drásticamente diferentes a la rabia contenida en la manifestación del pasado lunes en Puerta Jerez. Saliou Ndiaye, representante de la asociación de manteros de Sevilla, ha subrayado en su manifiesto que "España no es un país racista" pero que "se deben cambiar algunas cosas para poder seguir adelante".

Un vecino de Sevilla sostiene una pancarta donde se puede leer "Ningún ser humano es ilegal". / / Rocío Soler Coll

Tanto al inicio como al final de las lecturas de los manifiestos, los rezos a Alá han sido protagonistas en una Plaza de la Gavidia prácticamente llena, donde la asociación La Carpa ha organizado desde los altavoces, las numerosas pancartas y una mesa donde se servía café y merienda.

Durante las intervenciones, el presidente de la entidad ha destacado la presencia de "más de 30 asociaciones que apoyan la causa" y ha asegurado que una vez finalizada la concentración, se reunirían con la comunidad senegalesa para contemplar medidas legales como una posible demanda judicial con pruebas.

¿Qué se sabe de la muerte de Mamouth?

El pasado domingo un hombre de 43 años de origen senegalés, Mamouth Bakhoum, falleció ahogado en el Guadalquivir -a la altura del Muelle de Nueva York- tras ser perseguido por la Policía Local por vender camisetas deportivas en la Avenida de la Constitución de forma ilegal. Pese a que la Policía Local y miembros de la comunidad senegalesa se reunieron a las pocas horas del suceso en la sede de la jefatura de La Ranilla, los hechos sobre lo ocurrido difieren entre la versión de la policía y la del entorno del fallecido.

Dos hombres sostienen pancartas con imágenes del rostro de Mamouth Bakhoum. / / Rocío Soler Coll

El jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno, defendió este lunes en una comparecencia ante los medios que el hombre huyó desde la Avenida de la Constitución hasta el Muelle de Nueva York "sin soltar en ningún momento el hatillo" con la mercancía. Una reacción que calificó de "sorpresiva e incongruente" e insistió en que se trataba de una reacción muy poco común en este tipo de operativos.

Una vez en la dársena del Guadalquivir, Moreno explicó que Mamouth se agarró a un pretil ignorando las manos que le ofrecían los dos agentes presentes para salvarle la vida. Finalmente, tal como relató Moreno frente al edificio de la jefatura, el hombre se soltó, cayó al agua, se hundió y murió ahogado, según revela la autopsia del cuerpo.

La comunidad senegalesa no acepta la versión del cuerpo policial porque se niega a creer que Mamouth se tirara al agua por voluntad propia ya que "no sabía nadar". "Jamás hubiera puesto su vida en riesgo para no ser detenido", asegura Mamour Mboup, compañero y amigo de la víctima.

Una mujer sostiene la imagen de Mamouth Bakhoum en la concentración por su muerte en la Plaza de la Gavidia. / / Rocío Soler Coll

Mamouth llevaba en Sevilla desde 2017 y tenía permiso de residencia y de trabajo, aunque el primero caducó el pasado 24 de noviembre y estaba a la espera de ser renovado. "Tenía trabajos temporales con los que cotizaba, y algunos domingos hacía de vendedor ambulante en las calles", reconoce su compañero.

"¿La vida de una persona negra vale 34 camisetas?"

"¿La vida de una persona negra vale 34 camisetas?". Es la pregunta que se ha hecho Hassan, de la asociación Sevilla Negra, durante la concentración de este jueves. "Nuestra lucha no es solo por Mamouth, sino por todas las personas cuyas vidas han sido marcadas por la explotación y el abuso", ha dicho.

Por ello, Hassan ha exigido la intervención del Defensor del Pueblo con tal de "garantizar que la muerte de Mamouth sea investigada de manera transparente y rigurosa" y ha reclamado el "fin de las redadas al colectivo de manteros".

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la muerte del hombre senegalés que vendía camisetas deportivas en la calle de la Avenida de la Constitución. Mientras todavía no se esclarecen las dudas de la comunidad senegalesa y el debate sobre el trato de la Policía Local a este colectivo está en boca de todos, el entorno de Mamouth alza la voz, no solo por su compatriota, también "por todos los inmigrantes que enfrentan injusticias todos los días".