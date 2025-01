Enamorados de Francis Montesinos

Con un carácter muy mediterráneo, no paró de charlar durante dos horas que pasaron volando por la cantidad de vivencias que compartió con un público que lo adora. No es para menos. El genio valenciano ha sido homenajeado por su ciudad en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, perteneciente al Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana que dirige Nicolás Bugeda, rodeado de amigos.

Aforo completo y un ambientazo propio de Fallas frente a un cuidado escenario con objetos del artista que recorrían toda su brillante trayectoria en el mundo del show business. “La paraeta que he montado toca toda mi carrera en la moda.” En el centro, un enorme cuadro en blanco y negro que trajo de su estudio donde sale junto a todo su equipo. “Sin ellos sería imposible sacar adelante el trabajo.” A un lado un piano de cola al que subió a tocar su amigo el gran músico de Pinedo Josué Vergara, que en diez minutos tras conocer a Francis en su casa, le dijo que ya tenía bastante material para componer “Montesinos, las otras caras del mito”. La puedes oir en Youtube. Es impresionante. Cuenta Francis que cuando se la cantó por primera vez lloraba y estaba sorprendido de cómo en tan poco tiempo había captado toda su esencia.

En el escenario también vimos un display de Francis con sus primeros ayudantes en tienda: Lola, Franco y la Luisa, junto a un precioso vestido de Comunión, al que Francis contestó a la mamá que lo adquirió pensando que era caro, que lo caro sale barato porque lo habían usado ¡sus cuatro hijas! A un lado, un baúl antiguo abierto con piezas de coleccionista de sus diseños de ropa, vajillas y tapicerías como una breve muestra de su talento y creatividad innata.

Así comenzó el encuentro con el diseñador. Entrevistado por Quique López, una de las voces de Los Inhumanos -con el que estuve recordando a nuestro querido Germán Valenzuela, fundador del mítico local de música en directo Black Note-, el diseñador se mostró tal y como es: cercano, cariñoso y satisfecho con la vida. Contó anécdotas divertidísimas con Warhol, Faye Dunaway o Dalí, al que fue a ver a su casa para dibujar unas camisetas. Al llegar le advirtió que no quería que cambiara los colores del Pantone. A lo que Francis le contestó: ¿Qué quieres la camiseta y la foteta aquí? ¡Hombre, para eso no vengo! Así que Dalí le dijo sin más: "Fes el que vulgues, que el que fas és art".

“Valencia es una ciudad para que el arte fluya. La organza de seda es una de mis telas favoritas” apuntó Francis, mientras era sorprendido con un desfile con algunos de sus trajes más destacados. “La moda nace para morir, y el arte nace para vivir.”

El icono de la moda española recordó riéndose cómo cualquier millonario podía detener su descapotable en Rodeo Drive en Los Ángeles, y ver sus diseños de flamencas expuestos en los escaparates más lujosos, así como su encontronazo con Almodóvar al que le dijo simplemente que no quería participar en su película Matador, y tuvo que hacer su papel el mismo director, que aún no se lo ha perdonado. “No me ha devuelto ni un vestido el hp…” También nos contó que su mítico abanico de Las Ventas con la bandera española tan aclamado, lo va a volver a hacer y será esta vez en Lorca.

Al ser preguntado cómo lleva estar rodeado de personas brillantes y famosas toda su carrera, responde tímido y humilde: “Lo mejor es no pensar.”

Para terminar nos adelantó. “Ahora ya no me interesa hacer trapitos, me mueve hacer proyectos grandes, interesantes como La vida de Ximet, de Joaquín Sorolla, que es un espectáculo. Fui a ver a su nieta Blanca y se emocionó cuando se lo conté. Vamos a lograr hacer algo muy bonito.” Bravo, Francis.

Entre los asistentes al Encuentro en el Carmen con Francis estaban Chimo Montón, Luis Royo, Montse Ancos, Sofía Calatayud, Yasine; la pintora Concha Pamblanco y su hermana Vi; “la novia de Francis” Rosa Martínez, que salieron de pequeños y hoy es gerente del hotel Venecia Plaza Centro y una de sus mejores compradoras; Coté Soler, Cristina Gorriz, Mila Salavert, María José Viguer, María Rosa Fenollar, Mavi Arnal, Reme Calvo, Maica Llop, Menchu Roldán y Alfredo Genovés, entre otros.

Y mientras tanto, la Fundación Francisco Brines presentaba en la Galería Istorik las dos obras ganadoras del Premio Francisco Brines en la VI Bienal de Valencia. El acto lo presentó la presidenta de la Fundación, Mariona Brines. Allí se reunieron Antonio Camaró, Mila y Aleksandra Istorik, Mayte Navarro Golf, la artista Nanda Koninckx, Luciano González Díaz, y los poetas Juan Pablo Zapater y Juan Luis Bedins. El encuentro artístico entre arte y poesía se puede visitar hasta el 20 de enero.

Sigamos con una sonrisa este comienzo de año, LAMARQUESA ROCKERS.