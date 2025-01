España, en su peor dato de emancipación juvenil desde 2006: "No queremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres"

Desde el 2006, el Consejo de la Juventud de España (CJE) realiza un estudio que pone en perspectiva la realidad de emancipación juvenil en España. En el primer semestre de 2024, tan solo el 14,8% de los jóvenes en España estaban emancipados, siendo la cifra más baja desde que se tiene constancia en 2006. Una cifra que camina de la mano con la tasa de alquiler más alta desde que el CJE mide este dato. El mes de junio cerró con una bajada de la independización tras cinco meses consecutivos de subida, pasando en menos de un año del 16,3%. “Hoy, la precariedad habitacional puede llegar a costar 600 euros al mes y tiene mucho que ver con la salud mental”, ha señalado Andrea González, presidenta del CJE.

Pese a haberse producido una subida del salario mediano joven del 4% y una ligera bajada del paro joven, de 0,34%, la tasa de emancipación no ha conseguido remontar. El porcentaje de población viviendo fuera del hogar familiar era 3.9 puntos inferior a la que había antes del estallido de la crisis del coronavirus y 11,3 puntos por debajo de la que precedió a la Gran Recesión de 2008. "Estamos ante situación que exige que nos hagamos cargo desde los distintos niveles de Gobierno. Es una tarea pendiente en nuestro país y este informe lo confirma", ha dicho Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Asimismo, ha aprovechado para señalar que no estamos aquí por casualidad, sino que se debe a la "acumulación sistemática de decisiones políticas".

La edad de emancipación se mantiene, con una media de 30,4 años en España. A finales del primer semestre de 2024, el precio medio de una vivienda mediana en España costaba 1.072 euros, un récord histórico y un 13,6% más alto que el ejercicio anual anterior. "Las comunidades autónomas deben poner en marcha las herramientas que les otorga la Ley de la Vivienda que han conseguido invertir la tendencia en Cataluña y País Vasco. No queremos un país de propietarios ricos e inquilinos pobres. Liberalizar el suelo público, como propone el Partido Popular, es precisamente lo que nos ha traido hasta aquí", ha añadido la ministra.

Hogares endeudados

En los últimos 17 años, desde el inicio de la crisis del ladrillo en nuestro país, el salario medio joven ha ascendido un 10,8%, mientras que el alquiler lo ha hecho un 54%. 1.048 euros de remuneración frente a los 1.072 euros de renta. Con esta compensación económica, a una persona joven le faltarían 23,8 euros para poder pagar el arrendamiento en solitario, según los datos del Observatorio de Emancipación del CJE: "Si queremos que los jóvenes sientan que forman parte de esta sociedad, los poderes públicos deben estar a su altura", ha criticado Pilar Blasco, vicepresidenta y responsable de comunicación e incidencia política del CJE. De hecho, en 2024, contar con un sueldo no era excluyente de encontrarse en situación de pobreza. En España, 3 de cada 10 jóvenes se encontraron en esta situación y un 22,8% de la juventud con trabajo también lo fue.

En el caso de los alquileres habitacionales, los jóvenes estaban liberando al menos un 35,8% de su salario para pagarlo, equivalente a unos 375 euros. Esta cifra chocaba directamente con las recomendaciones de organismos internacionales, que establecen un máximo del 30% de la nómina. Es por eso que no resulta extraño que el 74,5% de la juventud con trabajo continuase viviendo en el domicilio familiar. Dentro de los emancipados, el 70,5% de los hogares se encontraban sobre-endeudados, teniendo que destinar más del 40% de sus ingresos a pagar la renta. "Valoramos las acciones políticas, pero son insuficientes. Aunque los sueldos suban, no lo hacen al ritmo del precio del arrendamiento. No se nos permite decidir cómo queremos que sea nuestra vida", defiende Blasco.

Acabar con la especulación

Por otro lado, los precios de compraventa, seguían siendo más bajos en 2024 que en 2008, un 9,8%. Sin embargo, para poder pagar la entrada de una vivienda, una persona tendría que destinar su salario íntegro durante 4,5 años, según el Observatorio de Emancipación. Asimismo, la tasa de 'ninis' o jóvenes que no buscan trabajo estando disponibles para hacerlo, no superan el 2,1%, frente al número de 'sisis' o personas que trabajan y estudian a la vez que alcanza el 34,1 de la población joven ocupada. Los tres problemas que sustentan la precariedad laboral son la temporalidad, los contratos a tiempo parcial y la sobrecualificación. Desde el Consejo de la Juventud de España demandan la creación de un bono del alquiler efectivo, no solo para quienes ya se han emancipado, sino para todos aquellos que quieren hacerlo y no pueden.

Una tarea pendiente en nuestro país. Así ha definido Sira Rego este asunto: "No es aceptable que en una democracia como la nuestra, alguien deba destinar más del 100% de su salario para poder pagar una renta. Este Gobierno no va a quedarse de brazos cruzados mientras la juventud sufre las consecuencias". Seguidamente, la ministra recalca la necesidad de acabar con la burbuja especulativa de la vivienda. "Consideramos esencial la participación de las personas jóvenes para el desarrollo de cualquier propuesta o medida política de carácter público. Es la base para constuir un país justo", ha zanjado.