Convencer a las familias de los estudiantes: el gran reto de la FP

"Hay cierta hipocresía con la Formación Profesional, todos dicen que es muy buena, pero no la quieren para sus hijos". Así se expresaba en este diario la socióloga Aina Tarabini, investigadora en Políticas Educativas de la UAB, sobre la realidad de la FP en muchos hogares. “No sé cuántas familias quieren, de verdad, que sus hijos sean fontaneros”, añadía.

El informe ‘Percepción de la juventud sobre la Formación Profesional en España’, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en colaboración con la Fundación Gestamp y presentado este martes en Madrid, confirma que la FP ha calado entre los jóvenes, que, lejos de considerarla la hermana pobre del sistema educativo, opinan que es una formación “completa y especializada”. Más de la mitad de los graduados en ESO (56%) se plantea o se ha planteado alguna vez estudiar algún grado. La investigación, sin embargo, revela que algunos chavales y chavalas de 16 a 29 años -no son mayoría, solo son el 7%- optaron por no matricularse en FP porque se lo desaconsejaron en casa.

Los autores del estudio aseguran que, a pesar del dulce momento social y político que vive la FP, uno de los retos es, precisamente, llegar a las familias, atraerlas y convencerlas de que se trata de una vía académica solvente y de calidad para sus hijos e hijas. De hecho, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha anunciado una inminente campaña de sensibilización dirigida a los progenitores.

“Cómo llegar a las familias es la pregunta del millón”, ha explicado Tomás Alonso, director del instituto público de FP Tomás y Valiente (Madrid) y vicepresidente de FPEmpresa tras la presentación del estudio. Convencido de que hay familias que aún creen en el falso mito de que la FP es para los que no quieren estudiar, Alonso ha asegurado que deberían ser las administraciones las que seduzcan a los progenitores. También es fundamental, en su opinión, que los alumnos y alumnas reciban información sobre la FP “desde primaria”.

“Convencer a los padres y las madres es uno de los grandes retos a los que se enfrenta ahora mismo la FP”, ha agregado Marta Urdiain, manager global de Formación en Gestamp. Además de ofrecer información desde las administraciones y hacer que los institutos de FP abran sus puertas a las familias, otro paso que hay que dar es demostrar a las familias que el debate universidad o FP es falso porque son itinerarios académicos diferentes pero no incompatibles. Muchas familias siguen pensando que FP es un itinerario menor e incomparable con un título universitario. “En mi centro cada vez tengo más universitarios que se matriculan en un ciclo superior”, ha concluido Alonso.

“La información y la visibilidad son fundamentales. Nadie elige lo que no conoce”, ha corroborado la secretaria general de FP del Ministerio de Educación, FP y Deportes, Esther Monterrubio, que ha apuntado otro motivo más para convencer a las familias de las enormes ventajas que conllevan los ciclos formativos: “Según las previsiones económicas, de aquí al 2030, el 60% de los puestos de trabajo serán para perfiles técnicos. De momento, solo cubrimos la mitad de ese porcentaje”.

Tras destacar que la percepción general sobre la FP ha cambiado radicalmente (“y por casualidad”), Monterrubio ha reconocido que todavía hay asignaturas pendientes: mejorar la información, luchar contra el abandono y disminuir la brecha de género en las familias profesionales (en España hay 26 aunque la disponibilidad de plazas depende de la comunidad de residencia).

“Fomentar la FP está muy bien, pero la apuesta fundamental es luchar contra el abandono escolar y que la gente permanezca en el sistema educativo”, ha explicado Adrián Zancajo, sociólogo experto en FP. El investigador de la Fundació Bofill también ha pedido a las empresas que hagan un esfuerzo para ofrecer puestos de trabajo de alto valor añadido, acorde con las titulaciones de la formación profesional, una vieja reclamación de la OCDE. “El éxito de la FP en Euskadi solo se explica por el compromiso del tejido industrial vasco”, ha asegurado después de pedir que, a la hora de hablar de FP, se deje de comparar a España con Alemania (país líder en FP) dado que la estructura empresarial de los dos países no tiene nada que ver. “No me gustan las comparaciones con Alemania… porque salimos ganando”, ha bromeado (o no) la secretaria general de FP del ministerio.