El cura José Vegara acusa al Papa Francisco de herejía por absolver a las parejas homosexuales en un escrito presentado en la Diócesis Orihuela-Alicante

El sacerdote José Vegara Cerezo ha registrado este jueves por la mañana en la sede principal en Alicante de la Diócesis Orihuela-Alicante un texto en el que acusa al Papa Francisco de herejía y apostasía por el contenido de distintas declaraciones papales publicadas en los últimos años y denuncia al propio Obispado por connivencia por limitarse a "acatar".

Este religioso, apartado de sus funciones como párroco de San Isidro desde hace ahora casi un año, entiende que el Papa se ha desviado del paradigma moral católico, entre otros ámbitos por justificar la bendición de parejas "irregulares", ofrecer su "absolución" y permitir la comunión a "quienes sin propósito enmienda se encuentran en situación de pecado grave". Es el caso de la declaración "Amoris laetitia".

"Pecado siempre maldito por Dios"

En el escrito también se cuestiona la declaración papal "Fiducia supplicans" que, asegura Vegara, contradice el dogma de la iglesia, permitiendo la absolución de parejas irregulares. En este caso, concreta, "tanto heterosexuales como homosexuales", lo que significa "la bendición del pecado maldito siempre por Dios".

"Fiducia supplicans"

Por último cuestiona otro magisterio papal, "Dignitas infinita", en este caso por la interpretación teológica, que a su juicio realiza el Papa argentino al considerar que el hombre "posee dignidad infinita natural y negar lo que significa el pecado natural y todo el ámbito sobrenatural".

El obispo José Ignacio Munilla, conocido precisamente por seguir el relato más ortodoxo de la Iglesia, en algunas ocasiones al margen de las declaraciones del Papa, ya le retiró de sus labores de sacerdocio en febrero de 2024, cuando Vegara abundó en una crítica de las palabras del Papa en distintos canales de redes sociales como YouTube.

Debates teológicos

El denunciante señala que miembros del obispado han mantenido hasta seis encuentros y debates con él desde que fue apartado hace casi un año para abordar algunas de las cuestiones teológicas que difundió -los medios destacaron su denuncia de herejía y apostasía del Papa- y que provocaron que dejara de ejercer de párroco en San Isidro, uno de los municipios más pequeños de la Vega Baja. Durante esos encuentros -en el menos uno de ellos estuvo presente el propio obispo vasco Munilla- se trató de encontrar un punto de equilibrio que no convenció, sin embargo, a Vegara. "Tengo que decir que me han ofrecido un trato exquisito durante este tiempo", ha matizado.

Ante este escenario, el fiscal de la Diócesis, un sacerdote dedicado a las resoluciones de derecho canónigo, remitió el pasado mes de diciembre al Vaticano en Roma un informe sobre la situación de Vegara. El párroco se expone con este gesto a ser apartado definitivamente del sacerdocio, con su secularización y excomunión como asegura que ha ocurrido con otros religiosos que han planteado estas incoherencias con el paradigma moral católico tras los intentos del obispado de reconducir la situación.

Sanciones que también se han producido en casos similares con otros sacerdotes en Italia que han criticado lo que consideran un cambio poco coherente de la doctrina y paradigma católico.

No es un ataque a la Iglesia

El párroco ha aclarado a su salida de la Diócesis: "No pretendo atacar a la Iglesia para nada. Defiendo que sin doctrina no hay Iglesia. Pero tampoco quiero que nadie se vaya de la Iglesia. Sigo abierto al debate. No es una posición mía cerrada. Dicen que en la Iglesia caben todos, pero parece que no los que discutimos algunas cosas".

Texto íntegro del documento registrado en la diócesis "Francisco José Vegara Cerezo, sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante, en cumplimiento de mi obligación de defender la sacrosanta doctrina católica denuncio a mi obispado por considerar magisterio auténtico, y así acatar: -en primer lugar, la exhortación "Amoris laetitia", que cambia el paradigma moral objetivo católico, y también la aprobación de la interpretación hecha por los obispos argentinos, que contradice el dogma de la iglesia, permitiendo la absolución y la comunión a quienes sin propósito de enmienda se encuentran en situación de pecado grave; -en segundo lugar, la declaración "Fiducia supplicans", que justifica la bendición de parejas irregulares, tanto heterosexuales como homosexuales, lo que significa la bendición del pecado, maldito siempre por Dios, e incluso del que éste reputa como abominable, -y, en tercer lugar, la declaración "Dignitas infinita", que ya no sólo es herética, sino que llega al punto de la apostasía, por, afirmando que el hombre posee una dignidad infinita natural, enraizada en su ser, y accesible a su misma luz natural, negar consiguientemente el pecado original y todo el ámbito sobrenatural, fundamentado en la gracia, la cual, como su mismo nombre indica, ha de ser gratuita por parte de Dios, y no exigible por una presunta dignidad infinita que obviamente reclamaría derechos de idéntica índole".

Francisco Vegara fue consagrado como sacerdote en 1993. Cuenta con una larga trayectoria como párroco, capellán y vicario, siempre en la Vega Baja. Vicario en Callosa de Segura, como formador en el Colegio Diocesano de Santo Domingo de Orihuela, párroco en las pedanías oriolanas de Molins, La Campaneta, Arneva, Hurchillo, Santas Justa y Rufina y Las Salesas y en Albatera y San Isidro en su último destino. Desde el punto de vista de la difusión pública también se destacó por reclamar a la Diócesis hace unos años que actuara para conservar la iglesia de San Agustín en Orihuela, la más grande de la ciudad y que presenta un lamentable estado de conservación. Durante el último año ha celebrado misa de forma privada y ha seguido difundiendo lo que, a su juicio, son mensajes incoherentes con el dogma católico.