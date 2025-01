"Interrogatorios como el del 'caso Errejón' son aún demasiado frecuentes": las trabas a la 'ley del sí es sí' en los juzgados

La actriz Elisa Mouilaá, que acusa al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón de agresión sexual, se enfrentó el 16 de enero a un interrogatorio durísimo y fuera de lugar por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero. El juez –que no tiene que dictar sentencia sino, simplemente, recabar información y decidir si el caso merece ser juzgado– cortó sus respuestas y cuestionó su comportamiento o afirmaciones. Su interrogatorio –en el que un grueso de preguntas contravinieron la 'ley del sí es sí', que destierra la vieja idea de que si una persona no se defiende no hay violación– ha sido tan cuestionado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras recibir más de 900 quejas y denuncias. Más allá del caso y dos años después de la aprobación de la Ley de Libertad Sexual, ¿siguen siendo frecuentes estas situaciones de alto voltaje machista en los juzgados? ¿Funcionan todavía los viejos clichés que minan la credibilidad de las víctimas?

No en todos pero abogadas y juristas indican que, con más frecuencia de lo que deberían, sigue habiendo interrogatorios desagradables y sin sensibilidad hacia las víctimas de las violencias machistas. Y las consecuencias son devastadoras, no solo por la revictimización de la afectada sino por el hecho de que muchas otras víctimas de agresiones sexuales desistan de denunciar porque, visto lo visto, pueden ser cuestionadas y sentir que, pese al esfuerzo que supone, su relato se pone en duda.

Si es el Estado, una autoridad, el que revictimiza, se trata de violencia institucional

"No podemos saber si es algo anecdótico o generalizado porque el CGPJ, pese a tener la obligación, no ha llevado a cabo ninguna encuesta o estadística sobre violencia sexual. Pero, evidentemente, las abogadas y víctimas se quejan de tratos así, que incumplen el Estatuto de las Víctimas y la 'ley sí es sí', y revictimizan: si quien lo hace es el Estado, una autoridad, se trata de violencia institucional", señala Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia hacia la mujer.

Recuerda la jueza que la 'ley del sí es sí' establece que las preguntas se deben orientar a saber si la víctima consintió la relación sexual, si dio a entender que la deseaba, y no si se resistió o forcejeó con al acusado, como preguntó Carretero a Mouliaá. "¿Pero usted le dijo que parara, le dijo 'que me dejes en paz, que no me toques', le dijo algo de eso?", fueron algunas de las cuestiones que le lanzó el juez, en un interrogatorio en el que cortó a la denunciante en decenas ocasiones, mucho más que al acusado. También le soltó frases del corte: “¿Sabe para qué se sacó él el miembro viril?", "¿Le intentó bajar las bragas?", "¿No será que quería algo con él y, al no corresponderle, ahora le denuncia?" o "¿Cuánto tiempo estuvo chupándole las tetas?”.

Efecto disuasorio

El problema añadido es que la filtración del vídeo del interrogatorio tiene un "efecto disuasorio gravísimo" no solo para otras mujeres que se han sentido agredidas por el exlíder de Sumar y están aún decidiendo si denunciar o no, sino para las víctimas de las agresiones sexuales en su conjunto, según lamenta la jueza.

El 'estilo Carretero' sigue siendo tan habitual que abogadas como Paula Narbona "preparan a la víctimas" para que sepan con qué tipo de situaciones irrespetuosas, injustas y desagradables se enfrentarán

El ‘estilo Carretero’ sigue siendo tan habitual que abogadas como Paula Narbona explican que uno de sus cometidos fundamentales es, precisamente, “preparar a la víctima” para que sepa con qué tipo de situaciones irrespetuosas, injustas y desagradables se enfrentarán en la sala. “Tenemos que minimizar el impacto de todo eso, acompañarlas mucho y, previamente, prepararlas lo máximo posible”, agrega Narbona.

En la misma línea, Altamira Gonzalo, abogada y vicepresidenta de Femes (Feministas Socialistas), corrobora que tesituras como la que sufrió Mouilaá siguen sucediendo con asiduidad. “Los interrogatorios así no son legales. No solo por la 'ley del solo sí es sí', sino por toda las normas anteriores, como el Convenio de Estambul o la Convención para la erradicación de cualquier forma de discriminación a la mujer. Varios organismos han llamado la atención a España para que aplique los tratados internacionales y que los jueces descarten los prejuicios cuando tienen delante un caso de violencia sexual”, concluye.

Lo sucedido en la sala se carga el trabajo de muchos jueces y fiscales que lo están haciendo bien

No obstante, la fiscal Susana Gisbert puntualiza que "sigue pasando, pero cada vez menos". “Hace años sí se producían interrogatorios similares, pero ahora no es tan normal. El juez Carretero tuvo unas formas terribles tanto con Mouilaá como con Errejón. Pero con ella, además, fue machista. Lo sucedido en la sala se carga el trabajo de muchos jueces y fiscales que lo están haciendo bien”, asegura la jurista especializada en violencia machista, que pide que la formación en igualdad y género para los miembros de la comunidad jurídica no sea voluntaria, como hasta ahora, sino obligatoria.

Formación

Las juristas recuerdan que los jueces de instrucción, como Carretero, no tienen que emitir sentencia sino recabar el máximo de información posible para decretar si el caso se lleva a juicio o no. “Cada uno tiene su forma de actuar, pero hay algunos que intentan preguntar lo mínimo posible para no revictimizar a la mujer”, apunta Narbona, que al igual que Gisbert reclama que la educación en perspectiva de género para los operadores judiciales sea obligatoria. “De esa manera, ningún juez preguntaría a las víctimas por qué no salieron huyendo o gritaron para pedir ayuda. Conocerían, a fondo, cómo funciona la violencia machista”, destaca.

Las juristas reclaman que la formación de los operadores judiciales en perspectiva de género sea obligatoria y no opcional como hasta ahora

Gonzalo añade que, si, en lugar de una agresión sexual, Carretero hubiera estado delante, por ejemplo, de un caso de robo, jamás hubiera procedido de la manera que lo hizo. Es decir, no sospecharía que la víctima se ha inventado la denuncia. “El juez tenía su prejuicio en la cabeza y orientó el interrogatorio a ese prejuicio. Fue irrespetuoso y ella quedó abandonada a su suerte”, subraya la abogada.

Las juristas consideran que Carretero, en lugar de cuestionar completamente el relato de la víctima, tendría que haber hecho su trabajo: “Investigar y preguntar sin acosarla y sin hacerle sentir culpable”. Ocurrió justo lo contrario y el resultado –sumado a la filtración de los vídeos– ha sido la revictimización de Mouilaá.

