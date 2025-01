Óscar López, en la cuenta atrás de Muface: "Soy optimista y estoy explorando fórmulas"

En un momento de máxima tensión por el futuro de Muface, el plazo para saber si ASISA, la única aseguradora que concurre a la segunda licitación, vence el lunes por la mañana, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha vuelto a mostrar su confianza en llegar a una solución ya in extremis. "Soy optimista", ha repetido en varias ocasiones y ha deslizado que su equipo trabaja en algunas alternativas.

"Estamos explorando fórmulas, no quiero adelantar más", ha apuntado en una entrevista en Onda cero esta mañana. Y ha insistido dos veces más: "Hay muchas fórmulas". Sin embargo, se ha mostrado enigmático y no que ha querido avanzar ningún detalle sobre qué posibilidades tienen sobre la mesa si la licitación del próximo lunes no sale adelante. "Depende de las decisiones que tomemos y no están tomadas en este momento".

Lo que sí ha buscado es dejar claro que desde su ministerio se ha hecho "un esfuerzo histórico" para mejorar las condiciones de las aseguradoras a pesar de las críticas que le están lloviendo estos días tanto por parte de los mutualistas como de los sindicatos y las propias empresas que ofrecen el servicio. "Ha habido subidas del 5%, el 6%, del 0% muchos años, y (este Gobierno) está ofertando una subida del 33%, casi mil millones de euros adicional a lo que ya tenía el concierto", ha justificado el ministro para defender su gestión.

Últimas horas para el desenlace

"Estamos hablando de un convenio que va a pasar a 4.500 millones de euros en tres años. Lo digo despacio para que reparemos en las cifras", ha repetido en estas últimas semanas el titular de Función Pública sobre la última oferta a las compañías. El Consejo de Ministros autorizaba en diciembre una nueva licitación del concierto con una subida de la prima de un 33,5 % en los próximos tres años, frente al 17% que ofertó en la primera (para dos años) que las aseguradoras dejaron desierta.

El coste por año de este concierto era de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima del 33,5% en tres años. Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. La prima media por mutualista al año pasaba de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027. En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, el presupuesto asciende a 77,7 millones de euros

Sin embargo, pese al aumento, el Gobierno no consiguió retener en el modelo a Adeslas y DKV que, la primera en diciembre, y la segunda al comenzar el año, anunciaron que no les interesaba continuar por las pérdidas que les supone. El ministro ha apelado en incontables ocasiones al "esfuerzo sin precedentes" que ha realizado el Gobierno para salvar Muface.

Se ha mostrado optimista en distintos foros. Convencido de que se llegaría a una solución a una larga crisis que se arrastra desde hace meses. Lo hizo, incluso, horas antes de que DKV dijera que se marchaba, un 9 de enero. La situación, ahora mismo, es una tensa espera hasta saber si ASISA, la única aseguradora que no ha abandonado, continúa o también lo deja y aboca al Gobierno a buscar esas otras "fórmulas" para salvar un modelo que da asistencia sanitaria a 1,5 millones de personas (funcionarios y sus familias).

Si finalmente, ASISA también rechaza esta segunda oferta, está por ver qué hará el Gobierno. Si acude a una tercera licitación (las compañías no parecen tener interés en continuar por ese camino) o se replantea cómo abordar esa asistencia de los funcionarios -CSIF ya ha anunciado que si no hay una solución, irá a la huelga- para cerrrar definitivamente la crisis.