Más allá del número de kilos: los expertos en obesidad rompen tabús sobre una enfermedad crónica y muy compleja

Algunos de los mayores expertos españoles en obesidad se dan cita este fin de semana en Cuenca para hablar de una enfermedad compleja, crónica, multifactorial y capaz de desencadenar más de 200 patologías clínicas, que está rodeada de un enorme estigma social y que, en los últimos años, vive una nueva era en forma de nuevos fármacos. Además, si se habla de ensayos clínicos, España se sitúa como líder en Europa. Pero, antes, dicen los médicos, hay que empezar por poner las cosas en su sitio: hay tantas obesidades como personas que la padecen y, por eso, el Índice de Masa Corporal (IMC) ya no es un parámetro adecuado para diagnosticar la enfermedad. Es una enfermedad crónica y compleja, de causas multifactoriales, que va mucho más allá del número de kilos.

Uno de cada cinco adultos y uno de cada diez niños o adolescentes españoles tienen una enfermedad infradiagnosticada y, también, subestimada por la sociedad. Así se ha puesto de manifiesto en la I Jornada de 'Periodismo y Obesidad', un seminario de prensa organizado por la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), con la colaboración de Lilly y Novo Nordisk, que este fin de semana se celebra en la ciudad manchega.

De la obesidad a las obesidades

En el encuentro, la doctora Andreea Ciudin, vocal y tesorera de SEEDO y coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), expuso los factores que causan la enfermedad; desde los biológicos (alteración en el equilibrio de las señales y factores biológicos que regulan el apetito y el metabolismo) hasta los genéticos -hay más de 600 genes asociados a la obesidad- pero pasando por psicológicos, sociales o medioambientales, muy importantes.

Y, también, aludió a otros factores médicos, como la medicación para otras enfermedades (por ejemplo, algunos antidepresivos). Estos factores, señala la especialista, se combinan de formas muy diversas en las personas con la dolencia. "Es un conjunto de enfermedades heterogéneas, neuroendocrinas, que, finalmente, se expresan por acúmulo de grasa corporal, alteración de la regulación del apetito y el metabolismo, pero con fenotipos y necesidad de abordaje distintos", ha precisado la doctora.

El número de kilos

Otro apunte importante, el Índice de Masa Corporal ya no es un parámetro adecuado para diagnosticar la obesidad, recalcó. En su exposición, la especialista del Vall d'Hebron volvió a recalcar que se trata de una enfermedad crónica marcada por exceso y/o disfunción del tejido adiposo -el encargado de gestionar la reserva de grasas del cuerpo- y no por el número de kilos.

Además, esa complejidad, incidió, hace que las respuestas a los fármacos que se usan actualmente para la obesidad no sean homogéneas. Diferenció entre pacientes 'respondedores' y 'no respondedores'. "Hasta ahora se pretendía tratar a todo el mundo basándose en la estrategia 'de talla única' (one size fits all) en vez de tener en cuenta el tipo de obesidad y elegir el tratamiento más adecuado", aseguró la doctora Ciudin.

La prevención

La prevención es otro de los pilares esenciales en los que se asienta la 'Guía española del manejo Integral y multidisciplinar de la Obesidad en personas Adultas' (GIRO), de la que también se habló en el encuentro y que es el resultado de un trabajo colaborativo, donde expertos representantes de 35 sociedades científicas y 12 asociaciones de pacientes han contribuido de manera activa, explicó el doctor Albert Lecube, que forma parte de la Junta Directiva de SEEDO como editor de la revista 'BMI' y es jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lleida). "Queremos emponderar al paciente para que participe en el manejo de su enfermedad", ha enfatizado el médico.

El documento recalca la necesidad de actuar de manera temprana, con grandes medidas de salud pública y campañas de concienciación, para promover hábitos de vida saludables y dar a conocer los riesgos para la salud que tiene vivir con obesidad, con asignación de recursos presupuestarios propios a este fin dentro de un gran plan nacional frente a la obesidad.

Entre otros aspectos, se piden campañas de prevención específicas para la población infantojuvenil en colegios y a través de redes sociales, así como de concienciación alimentaria y de estilo de vida saludables para la población general, donde se incluya un diálogo entre las sociedades científicas y la industria alimentaria.

Informar de obesidad

"La forma en la que se presenta la información sobre la obesidad puede tener un impacto significativo en la percepción pública de esta enfermedad y en la forma que son percibidas y tratadas las personas que la padecen", aseguran, por su parte, los doctores María del Mar Malagón y Diego Bellido, presidenta actual y presidente electo de la SEEDO. La sociedad científica ha anunciado la creación de un grupo de trabajo, reuniendo a expertos en obesidad e informadores de la salud, para mejorar la comunicación.

En la misma línea está una iniciativa de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés), con la guía 'Person First Language Guide'. La doctora Lilliam Flores, exvocal de SEEDO y que trabaja en la Unidad de la Obesidad del Hospital Clínic (Barcelona), señala que se pretende, entre otros aspectos promover el uso de lenguaje centrado en la persona y no estigmatizante en todas las comunicaciones, así como reducir el sesgo o la discriminación.