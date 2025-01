Los diplomáticos piden "transparencia" para saber qué aseguradora se quedará con la sanidad exterior de Muface

"Con este Gobierno, los mutualistas pueden estar tranquilos dentro y fuera de España". Lo advertía este miércoles, ante la Comisión de Función Pública del Senado, donde compareció para hablar de Muface y las nuevas condiciones de la licitación, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Un mensaje de calma para los 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero que, sin embargo, piden mayor "transparencia" para conocer qué aseguradora, una vez que DKV no concurrió al concierto, se quedará finalmente con la atención sanitaria. Así lo expone Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El Consejo de Ministros autorizaba el martes la modificación de la licitación del concierto de Muface para los años 2025, 2026 y 2027. Con el fin de atraer a las aseguradoras que habían abandonado el modelo por considerarlo deficitario, como Adeslas, que ahora se replantea su vuelta, el Gobierno ha modificado las condiciones con una financiación adicional de 330 millones de euros.

El mismo presupuesto

El importe total del presupuesto del contrato, una vez modificado el precio, asciende a 4.808,5 millones de euros, 1.276,5 millones de euros más que el concierto vigente. La prima media ponderada aumentará acumuladamente durante los tres años de vigencia del convenio en un 41,2%.

En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, Función Pública ha aclarado que se ha presentado una oferta en la licitación convocada con las condiciones aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 17 de diciembre, así que el proceso prosigue "su tramitación con el análisis de viabilidad de la oferta presentada". En aquella fecha, el presupuesto, que se mantiene, ascendía a 77,7 millones de euros.

Fuera de nuestras fronteras

En el Senado, el ministro Óscar López señalaba que, en el caso de Muface exterior, la licitación "prosigue su tramitación. Y este es un mensaje muy importante porque nos escucha mucha gente no solo en España, también fuera de nuestras fronteras, y especialmente todos los servidores públicos que tenemos en la administración exterior, en embajadas, en consulados, han de saber que pueden estar tranquilos porque en relación con el concurso para el servicio del exterior, se presentó una aseguradora en plazo y en este momento, como he dicho, se está evaluando esa oferta".

Edificio de Muface durante una protesta de funcionarios / EUROPA PRESS

La pregunta qué se hacen ahora los funcionarios es cuál es esa aseguradora que se hará cargo de la asistencia en el extranjero. Allianz Partners Health, especializada en la asistencia sanitaria a nivel mundial, participaba en la consulta preliminar de mercado -lanzada por Muface en noviembre- para cuantificar el precio de esa cobertura exterior. Lo hizo junto a DKV, que hasta ahora era quien cubría esa asistencia. Sin embargo, la participación de Allianz en la consulta no se traduce en que se haya presentado a la licitación. Así lo indican desde la compañía, consultada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Un año, no tres

En el caso de DKV, el 9 de enero, cuando anunció que renunciaba a participar en el nuevo concierto "obligada por la insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas" señalaba que "estaba abierta" a seguir en Muface Internacional. Sin embargo, finalmente no concurrió porque, como explicaba su consejero delegado en España a este diario, les interesaba solo por un año, no tres como quiere Muface. Lo supeditaba a los cambios vertiginosos que se suceden en el mundo.

Precisamente el no saber cuál es esa aseguradora que se ha presentado a la licitación para cubrir la sanidad exterior inquieta a entidades como la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que preside Alberto Virella, y lleva semanas expresando "la total incertidumbre" ante la falta de resolución de la crisis. En conversación con este diario, Virella sugiere que, por la información que les llega, podría ser una tercera la aseguradora -ni DKV, ni Allianz Partners Health- la que concurra a la licitación.

Queremos saber quién ha presentado la oferta. Esta actitud no es tranquilizadora para los empleados públicos en el exterior Alberto Virella, presidente de ADE

El presidente de ADE pide mayor "transparencia e información. Queremos saber quién ha presentado la oferta. Esta actitud no es tranquilizadora para los empleados públicos en el exterior. El principal problema es que han utilizado la misma figura contractual para el contrato que para el que existe en territorio nacional. Un concierto es una figura jurídica que fuera de España no se conoce y eso hace que, en la práctica, compañías aseguradoras internacionales de primer nivel que interesa que compitan, no presenten sus ofertas porque no conocen esta normativa española".