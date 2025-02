Melody y el triunfo de un sueño

España ya tiene representante en Eurovisión: una artista conocida por todos, que ha pasado de ser una joven rumbera que se hizo popular con una canción que alcanzó fama internacional, a una profesional que ha tenido que luchar mucho para cumplir su sueño. Melody (Sevilla, 1990) ya lo intentó en 2009, pero en aquella preselección, muy reñida hasta el último momento, acabó representando a España Soraya, quien apostó todo con su tema La noche es para mí.

Tras años de esfuerzo constante en la industria musical, la artista ha logrado finalmente encabezar la candidatura española con Esa diva, superando los obstáculos que encontró por el camino y ganándose el apoyo de un público que, con su voto popular, la coronó ganadora en la cuarta edición del Benidorm Fest por delante de otras propuestas como las de Daniela Blasco o J Kbello.

La mañana siguiente a recibir el micrófono de bronce, sin separarse de su preciado galardón, Melody atendió a los medios desplazados a Benidorm para mostrar lo orgullosa que se sentía por alcanzar un hito en su carrera «que aún no puedo creer». La artista andaluza considera que este reconocimiento «es el fruto de años de esfuerzo y constancia», algunos de los cuales transcurrieron en la sombra, sin lograr sonar en las principales emisoras de radio, pero confiando en sus capacidades como intérprete.

Aún es pronto para pensar en Basilea, donde se celebrará Eurovisión este año, pero Melody asegura que se pondrá «más fuerte» y trabajará para perfeccionar su actuación, buscando «dejar el listón muy alto» y hacer «que toda España se sienta orgullosa de mi canción». Para ella, este es un sueño hecho realidad, uno que ha alcanzado «gracias al apoyo del público, que siempre ha confiado en mí».

No obstante, no todo fue apoyo: su candidatura recibió críticas que consideraban la canción desfasada y de otra época. Ante ello, la cantante declaró que «una nunca puede pretender gustarle a todo el mundo», pues esa es «la magia de la música». Y añadió que está preparada para afrontar este reto y dará «todo en el escenario para dejar el listón muy alto», aunque bromeó admitiendo que «las mejores películas y series son las de antes»

Presentará al mundo Esa diva, una canción que reivindica el verdadero significado de «diva»: «La palabra se ha estropeado. Para mí, una diva es un simple mortal, alguien con los pies en la tierra», porque «no hay nadie más que nadie». Reconoce que podría haber optado por una canción más comercial, pero prefirió crear una pieza atemporal, ya que «Eurovisión se merecía un himno que perdurase en el tiempo».

Hospitales y errores

Los espectadores del Benidorm Fest pudieron ver un cambio en la actuación de Melody. En su semifinal, celebrada el jueves 30 de enero, un problema técnico impidió que su interpretación brillara como había planeado. Sin embargo, en la final del sábado 1 de febrero, cerró el círculo, mostrando todo lo que había preparado durante los días previos y recibiendo una ovación por parte del respetable.

Pero detrás de esta actuación, hubo más desafíos que no fueron visibles, como su visita al hospital la noche anterior a su primera actuación, debido a un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar por el cambio de clima: «estaba fatal por el cambio de temperatura, me faltaba el aire y me dolía el pecho, por lo que me vi obligada a ir a urgencias», explica.

Aunque la sevillana no quería hacerlo público para no influir ni en el voto ni en el ánimo de los eurofans, María Eizaguirre, directora de contenidos de RTVE, lo compartió una vez finalizado el Benidorm Fest. Melody restó importancia al asunto y señaló que «una artista tiene que estar preparada para estas circunstancias», y que ella está capacitada para «cantar con pulmonía o lo que sea».

Cambios en la actuación

Con el primer objetivo cumplido, ganar el Benidorm Fest, la difícil tarea ahora es encarar el camino hacia Eurovisión. Aunque Melody admite que aún tiene que reunirse con su equipo para evaluar los ajustes que llevará a Basilea, ya ha asegurado que «se modificarán algunas cosas para mejorar el espectáculo, pero la esencia seguirá siendo la misma».

Su intención es sorprender a Europa con una interpretación «más internacional» de Esa diva, para lo cual trabajará junto a sus productores, quienes tienen experiencia previa en Eurovisión. Además, admite que no repetirá el look de la final y que se esforzará por llevar «una propuesta brutal que guste a la gente», aunque reconoce que «el puesto en el que quede no depende de mí».

La artista, que desde muy joven tuvo la oportunidad de estar en la cima de la música nacional, ha trabajado arduamente para conseguir esta segunda oportunidad en una industria musical en constante cambio. Se siente completamente segura de su potencial y concluye: «Aposté por mí, peleé muy duro para sacar mi música adelante, y todo el esfuerzo ha valido la pena para alcanzar mi sueño».