IA y adolescencia: el debate está abierto

La inteligencia artificial preocupa —o interesa— por el impacto que tendrá en la sociedad, en el devenir del mundo y porque parece que el cambio entre el antes y el después de su existencia será mayor que la revolución que produjeron internet y las redes sociales.

Sus tentáculos se extienden a todos los sectores y ámbitos y, ayer, en València se reunieron 200 expertos para hablar de una de las aristas de la IA: su relación con los jóvenes y adolescentes y los problemas de adicción que pueden generar un consumo excesivo de app basadas en esta nueva tecnología.

La jornada —titulada «Adolescencia, Inteligencia Artificial, Emociones y Educación»— se celebró en la Facultad de Medicina de la Universitat de València y estaba organizada por el Ayuntamiento de València y Fad Juventud, y abordó los principales desafíos educativos y emocionales que plantea la era digital. Se trató, especialmente el impacto en el mundo educativo.

Raquel Ferrando, delegada de FAD Juventud en la Comunitat Valenciana, explica que en la actualidad, «hay que usar la inteligencia artificial con ellos y aprender, en lugar de verla como un problema». «Hay que adaptar el sistema educativo para no anclarnos en el pasado e ir avanzando, viéndolo con sus oportunidades y no como un impedimento», explica a este periódico. No obstante, reconoce que las aplicaciones basadas en IA pueden llegar a generar adicción «en un momento de cambios, como lo es en la adolescencia y juventud, donde están conociéndose y generando una identidad, y eso les hace más vulnerables».

«Comprendiendo en qué momento surgen las adicciones a las tecnologías, podremos abordar mejor estas posibles conductas o cuando hay un uso abusivo o inadecuado de la inteligencia artificial», por ejemplo, «cuando se sustituyen relaciones sociales», avisa Ferrando, o con los juegos en línea.

«Las familias no pueden estar sin conocer la inteligencia artificial, deben tener unos conocomientos básicos para saber detectar estas situaciones y cómo enfrentarse a ellas; y el profesorado también, porque los más jóvenes pasan mucho tiempo en las aulas», indica.

Asistentes a la jornada, ayer. / Levante-EMV

Ciertamente, los debates han girado en torno a tres ejes clave: la educación en entornos digitales, con un análisis del impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje; el impacto de emocional de las redes sociales en la adolescencia, explorando su influencia en su identidad y gestión emocional; y la prevención e intervención ante los riesgos digitales, con estrategias educativas para acompañar a la adolescencia en la era tecnológica.

En las diferentes mesas, participaron expertos como el jefe del Servicio de Adicciones, Manuel Gómez Tejedor, han intervenido el profesor de Didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, Manuel Fernández Navas, y la psicóloga Carmen Loureiro; además de la coordinadora de Fad Juventud en el Ayuntamiento de València, Laura Ferrer —organizadora de la jornada—; criminóloga educativa y mediadora María Galán; además de la concejala Marta Torrado, la directora general de FAD Juventud, Beatríz Martín, y la decana de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universitat de València, Amparo Saurí.

«Con esta cita, València reafirma su capacidad para liderar el debate y la formación en temas cruciales de nuestro tiempo como las nuevas problemáticas derivadas del entorno digital», aseguró la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, en la inauguración de esta jornada dirigida a profesionales de la salud y de la educación, y también a familias y estudiantes. En palabras de la concejala, la IA «abre un mundo de posibilidades, pero al mismo tiempo nos plantea interrogantes».

Marta Torrado ha explicado que el Ayuntamiento de València trabaja desde hace más de 30 años en la prevención y el acompañamiento de la juventud —las jornadas han cumplido la 33ª edición— y que la prevención no solo pasa por advertir sobre los riesgos, sino por construir entornos de aprendizaje y reflexión, donde se fomente el pensamiento crítico y el bienestar emocional.