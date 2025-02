La brecha en las ingenierías persiste: ellas solo son el 25,7% en las aulas

Febrero es el mes de la visibilización de la mujer en la ciencia e investigadoras y alumnas de la UVigo se esfuerzan cada año en mostrar a las nuevas generaciones el papel que juegan en la generación del conocimiento y la tecnología para animar y despertar vocaciones entre las más jóvenes. Pero la igualdad sigue lejos de conseguirse y las carreras de ingeniería solo cuentan este curso con un 25,7% de alumnas entre los 1.047 matriculados de nuevo ingreso.

En los laboratorios tecnológicos la brecha tampoco disminuye. Solo 8 de los 44 grupos son liderados por expertas. Un techo de cristal que se extiende a todas las ramas de conocimiento: apenas cuatro de cada diez coordinadores o investigadores principales son mujeres.

Educación diferencial

La directora de la Unidad de Igualdad, Yolanda Rodríguez, señala que la Universidad es un reflejo de lo que ocurre en otros ámbitos como consecuencia de la "educación diferencial" desde la infancia.

Como ejemplo de estos valores impuestos señala que la única ingeniería con más presencia femenina es la Biomédica porque precisamente se relaciona con esos cuidados. Durante este curso, la matrícula en primero es de 41 alumnas frente a 9 alumnos. Y en el doble grado de Biomédica con Mecánica también ellas son mayoría, 5 frente a 2.

El resto de ingenierías de los tres campus son predominantemente masculinas. La mayor brecha, en consonancia con las universidades españolas, se registra en Informática –127 hombres y 26 mujeres–. Mientras que en Energía, Recursos Mineros, el nuevo grado dual en Automoción y casi todas las especialidades de Industriales la presencia masculina quintuplica la femenina. Y en Teleco, donde este curso han logrado la cifra más alta de la década, tienen un 26% de alumnas.

"Sigue siendo chocante en su entorno que una chica quiera estudiar ingeniería" Jimena Novás — Alumna de Ingeniería Química y team leader de la escudería UVigo Motorsport

Desde su creación hace una década, la escudería con la que la UVigo compite en la Fórmula Student solo ha tenido tres team leader. La viguesa Jimena Novás, alumna de 3º de Ingeniería Química, sigue los pasos de María Couso y Sara Barbeito en esta temporada de celebración, pero también de muchos "cambios y retos" en el monoplaza.

Fue su interés por los deportes de motor lo que le hizo plantearse estudiar una ingeniería, pero las asignaturas "de números" no eran "lo que mejor» se le daba en Secundaria y Bachillerato. "También eran materias que en ese momento no me llamaban la atención porque no le veía aplicación a la vida real. Mi familia sí me apoyó, pero en el colegio no me animaron, todo lo contrario", recuerda.

Aún así y, tras descubrir la existencia de la escudería en la Universidad de Vigo, decidió matricularse en Ingeniería Química tras descartar Mecánica por no estar segura de si sería "capaz" de sacarla.

Entró en el equipo desde primero y asegura que tanto ella como sus amigas de la escuela siempre se han sentido integradas y respetadas por sus compañeros. "Una vez en la carrera, ninguna hemos tenido experiencias negativas y además entre nosotras sentimos ese respaldo de otras chicas que han pasado lo mismo que tú. Porque los comentarios respecto a la decisión son comunes. Sigue siendo chocante en su entorno, entre la familia y los amigos, que una chica diga que quiere estudiar ingeniería", relata.

Día de la Mujer y la Niña en Ciencia

Jimena cree muy necesarias actividades como las organizadas con motivo del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. "En Ingeniería Química hay más chicas, pero se sigue notando esa diferencia. Y en el equipo somos unas 15 entre 80. Cada año, se apuntan más alumnas durante la ampliación y entran más, pero sigue siendo mayoritariamente masculino. Cuando vamos a las ferias de orientación nos preguntan mucho y hay chicas que decidieron estudiar una ingeniería después de conocernos", celebra.

Jimena dice que el mayor obstáculo es una misma –"Siempre estás batallando con tu cabeza"– y aspira a trabajar algún día en el mundo del motor: "A día de hoy, sigue siendo muy masculino, pero cada vez se les está dando más importancia a mujeres referentes, tanto deportistas como ingenieras, para que las niñas vean que también valen para esto. Acabar trabajando en este ámbito, tanto en pista como en desarrollo, es un sueño".

Mientras tanto, lidera al equipo que ya ha empezado a fabricar el UM25, que utilizará etanol y cambiará su aerodinámica, entre otras novedades respecto a la temporada del año pasado, la mejor de su historia. "La responsabilidad siempre genera estrés pero junto al líder técnico, Fabio Diz, y el resto de compañeros me veo capaz de hacerlo y lo afronto con ganas", sostiene.

Yolanda Rodríguez / Marta G. Brea

