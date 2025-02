Al pie del cañón

Acudo al centro de recuperación, de entrenamiento y de prevención de lesiones de Jordan Sospedra, el fisio de confianza de Marc Gasol, y del que me han contado que Ronaldo estaba detrás de él para llevárselo a Emiratos Árabes. Al salir, llega nada menos que Tosha Schareina (Honda), el piloto valenciano que acaba de quedar segundo en el Rally Dakar 2025, el más duro del mundo, a tratarse su delicada clavícula. Le trae como ofrenda a Jordan directamente desde el desierto su pantalón rasgado y el trofeo Touareg en bronce. Cada día ha hecho cerca de mil kilómetros al día entre carretera y dunas. Se levantaban a las tres de la mañana y a la moto. El creador de esta carrera singular se perdió tres días por Arabia Saudí y se le ocurrió crear una prueba similar. Para mantener la esencia, los pilotos duermen en una tienda de campaña dentro de un incómodo saco de dormir. Tosha durmió en el suelo junto a Carlos Sáinz.

Y seguimos con grandes deportistas valencianos. Pablo Montañés Gadea, ha ganado el Campeonato de la Comunidad Valenciana Absoluto 2025 celebrado en el Sporting Club de Tenis junto a Roberto Xavier Cruz Ramos. A la entrega de la Copa asistieron José Francisco Vicent Caudet, presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, RFET; Thomas Giménez, Gleb Aharyshev y Miguel Selvi Garayoa, presidente del Sporting Club de Tenis.

La chef con una Estrella Michelin María José Martínez, junto a su pareja y sumiller y jefe de sala en el restaurante Lienzo, Juanjo Soria, es una de las estrellas de la gastronomía patria que brilla con más intensidad en el panorama actual. Nos propone una cena benéfica el día seis de marzo para colaborar con la Fundación Ana Bella, formada por mujeres que ayudan a otras mujeres en situaciones de maltrato. Esta cena se hace con motivo del Día de la Mujer. Estará la chef Paula Gutiérrez, reciente ganadora el VII Concurso Internacional Chef Balfegó y hará su plato estrella de atún. Paula cuenta con una estrella Michelin en Salamanca, en el restaurante Víctor Gutiérrez. Son 150 euros la súper cena con bebida incluida. No te la pierdas.

Vuelven los Gemelos Rafa y Javi, DJ´s de la discoteca Puzzle en los 90 con muchas ganas de liarla con Sexy Soul, un proyecto que engloba música house, Funky y R&B. Todo esto bien agitado nos lleva al tardeo el próximo sábado 15 de febrero en el pub Down Monkey del Mercado de Colón, con entrada gratuita a partir de las cinco de la tarde.

Le damos las gracias a Interioristas en Acción, un colectivo solidario integrado por casi 200 interioristas, arquitectos, decoradores y profesionales del sector de toda España que ante la devastación provocada por la dana, decidieron unir fuerzas. Su intervención no solo se centra en rehabilitar viviendas, sino en reconstruir hogares, en recuperar la sensación de arraigo y seguridad perdida tras la catástrofe. Estos días exponen la ayuda prestada en Feria Madrid, en Integift. Entre los interioristas y miembros de IeA está Eva Jurado, Laura Carrillo, David Escudero, Alberto Aranda, Pilar Civis, Marta Alejo, Esther Sánchez Lastra, Jaime Jurado y Davinia Tomás.

The Terminal Hub es un hub tecnológico situado en La Marina de València tras el que se encuentran empresarios como Quique Calabuig, fundador de Kaihō Capital y socio de FUCSA; Iker Marcaide, fundador de Zubi Group; Raúl Mir, fundador de Âttrim Technology Group; Ricardo Orts, arquitecto e ingeniero industrial del proyecto; Ángela Pérez, fundadora de Health in Code e Isabel Úbeda, fundadora de Inversiones l’Anella. Este centro se inauguró el pasado mes de octubre para conectar a los agentes de la innovación, y fue diseñado tomando como referencia los mejores centros de negocio del mundo. Ahora nos anuncian que la prestigiosa escuela de negocios IE Business School vuelve a València tras siete años ausente, de la mano de The Terminal Hub y con el Advanced Management Program (AMP). Su vuelta tendrá un impacto positivo en la carrera profesional de miembros de alta dirección y busca generar valor en las empresas valencianas.

La primera comida del año de Club Gastronómico del Casino de Agricultura, Trébol, estuvo centrada en la dana y estuvieron acompañadas por el padre Fede Ferrando, natural de Paiporta y sacerdote en San Pascual Baylón. Entre otras invitadas estaba Ana Puchades, Francisca Cebrián, Mayrén Beneyto, Lucila Talens, Nuria Puchalt, Mª Carmen Martínez, Ana Navarro, Carmina Ballestero y Mª Carmen González Carrillo. Y por la tarde Yuri Aguilar presentaba A la Luz de la Luna. Historias de un cine ambulante. El autor nació y creció entre proyectores y latas de película. Desde pequeño acompañó a su padre a las sesiones ambulantes que realizaba; a los dieciséis años comenzó a trabajar en cines de verano y centros culturales como operador de cabina. Con portada del gran ilustrador David van der Veen y prólogo de Áurea Ortiz Villeta, profesora de historia del cine y técnica de programación de la Filmoteca, rinde homenaje a las proyecciones cinematográficas estivales y esos momentos emocionantes de nuestra infancia entre pipas y chicles, donde el tiempo se paraba y el corazón nos latía muy fuerte.

Vibremos ante la vida, Lamarquesa Rockers.