Las polémicas palabras de Jedet a Melody en los Premios Goya: Esta es la versión de la actriz

La gala de la 39º edición de los Premios Goya nos ha dejado un sinfín de anécdotas; el besazo entre Maribel Verdú y Aitana Sánchez-Gijón durante la entrega del Goya de Honor; la romántica dedicatoria de Salva Reina a Kira Miró al ganar su primer 'cabezón'; el doblaje al español del discurso de Richard Gere con varios segundos de retraso que ha desatado críticas contra TVE... y el gesto de Jedet con Melody en plena alfombra roja de los premios.

La próxima representante española en Eurovisión fue una de las invitadas en la gran noche del cine español y, acaparando todas las miradas con un minivestido amarillo chillón con llamativo escote y larga cola, aprovechó la ocasión para promocionar el tema con el que intentará hacerse con la victoria en el festival eurovisivo el próximo mes de mayo en Basilea, 'Esa diva'.

Un tema que no dudó en interpretar a capella una y otra vez durante el photocall, provocando que Jedet le diese un toque de atención en directo mientras era entrevistada por TVE: "¿Melody puede dejar de cantar? ¿No la habéis escuchado? Cada vez que voy a hacer una frase sale cantando por algún lado, es como cuando pospones la alarma y salta otra vez" comentaba entre risas, convirtiendo su comentario en viral en redes sociales en pocos minutos.

De regreso en Madrid tras asistir a los Goya, la actriz ha querido aclarar su controvertido gesto con Melody: "El vídeo que se ha hecho viral está cortado. Vamos a dejarlo claro. Si veis el vídeo entero digo, 'la amo, si yo tuviera esa voz también cantaría todo el día'. Lo digo en el mismo vídeo. Digo que la amo, que es una grande, lo he dicho en el vídeo, pero no se ha hecho viral eso", ha declarado.

"La respeto mucho como artista, es una cosa que es de broma, no creo ni que ella se haya ofendido. A ver, es que aquello lo que pasaba es que era una cosa pequeñita, entonces como el sonido está más apretado, oyes todo. Me estaba desconcentrando hablando y se metía todo el rato por los micros de todos, entonces fue como que dije, 'ay, Melody', pero fue una cosa graciosa" ha explicado, asegurando que aunque se han "ofendido" los fans de la artista, a ella no le ha importado.

"La gente se lo está tomando a risa, es una cosa simpática, es un comentario simpático. Amo a Melody desde que era una niña, con los gorilas, por Dios. Y es una gran candidata y se lo va a llevar, nos lo vamos a llevar todo, o sea, que no tiene sentido esto. Los titulares que están escribiendo, estoy flipando, como si me hubiera quejado de Melody o hubiera hablado mal de ella..." ha añadido molesta, insistiendo en que su comentario a Melody fue "en plan humor". "La próxima vez me coseré la boca ya" ha sentenciado.