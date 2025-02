Las científicas, a la niña que fueron: "Nunca pienses que no eres suficientemente buena"

Hoy se celebra una década desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas marcara el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para fomentarla igualdad en el ámbito de las ciencias y a animar a las niñas a emprender estudios científicos y tecnológicos.

Las carreras Steam están masculinizadas en muchos casos, aunque la historia deja mujeres que también han estado detrás de muchos hitos científicos, aunque habitualmente han sido invisibilizadas.

La falta de referentes y los roles de género predominantes en la sociedad hacen que muchas niñas apaguen su vocación científica conforme avancen la Primaria, según muchos estudios.

Por eso, ante el 11F, muchas instituciones, entidades y centros educativos lanzan iniciativas dirigidas a las niñas.

La Universitat Politècnica de València ha pedido a algunas de sus profesores e investigadoras que manden un mensaje a su niña del pasado, a su ‘yo’ pequeña, y han recogido los testimonios en una web especial y en un pódcast. Estas ‘cartas sonoras’ las protagonizan Valery Naranjo Ornedo, Mª José Viñals Blasco, Verónica Saiz Rubio, Francisca Ramón Fernández, Concha López González y Marisa Carrió Pastor.

A pesar de que cada una tiene un carrera diferente, coinciden en algunos puntos del mensaje. Por ejemplo, recuerdan cómo de pequeñas tenían una curiosidad insaciable; fueron precoces a la hora de hacerse preguntas; y, aunque su camino no ha sido sencillo, vale la pena y se supera con perseverancia.

Valery Naranjo Ornedo —catedrática de Teoría de la Señal y directora del CVBLab UPV—, le recuerda a su ‘yo’ del pasado «lo mucho que te gusta entender cómo funcionan las cosas».

«Algún día estarás estudiando ingeniería de Telecomunicaciones y, aunque te parecerá difícil, no dejes que eso te frene; no pienses que no eres suficientemente buena o que esto no es para ti: no es verdad. El mundo necesita más chicas estudiando carreras como tú; no te asustes aunque no haya más chicas en clase», dice.

«Confía en ti misma, sueña en grande y no tengas miedo a equivocarte. Si te dicen que no puedes, sonríe y sigue adelante», añade.

Por su parte, Mª José Viñals Blasco —doctora en Geografía— confirma a la ‘niña’ que con dos años miraba la bola del mundo, que conseguirá dedicarse «a cuerpo y alma a la Geografía, pese a todos los retos e incertidumbres», gracias al «tesón, esfuerzo y entusiasmo».

«Vas a ser muy feliz desarrollando tu trabajo y transmitiendo estos sueños y conocimientos a tus estudiantes».

«Agradezco ser quien soy gracias a ti, que generaste todas estas inquietudes a las que me aferré sin dudar. Sigo siendo esa niña soñadora que ve cada día la oportunidad de contribuir a la ciencia y seguir siendo feliz», dice en su mensaje.

Mujeres de la campaña de la UPV. / Levante-EMV

Verónica Saiz —investigadora del Laboratorio de Robótica Agrícola UPV— «habla con el corazón» a la hora de dar consejos a su pequeña. «Ten confianza en ti y no te rindas ante las dificultades, afróntalas como si fueran oportunidades para poner en marcha tu mente, buscando nuevas y mejores soluciones que nunca se te hubieran ocurrido si el camino hubiera sido recto y fácil».

Por eso, también indica: «esfuérzate para ser una de las mejores en lo que hagas; no para mirar al resto con arrogancia, sino por satisfacción personal y superación. Brilla con luz propia sin apagar a los demás; ayúdales a brillar en la medida que puedas».

«Sigo viendo en mí a la niña que era: inquieta, curiosa, preguntona... que no paraba quieta, con una imaginación desbordante y a la que le gustaba hacer inventos, con mucha inquietud por saber y muy impaciente», dice Francisca Ramón, investigadora del Departamento de Urbanismo.

«Has seguido igual, no has parado de aprender y de ir conociendo el mundo. No te imaginabas lo que te depararía el destino, pero sí sabías que ibas a investigar mucho. La niña Francisca sigue en la Francisca adulta, ya que no ha perdido la ilusión ni esas ganas de aprender que ha tenido de pequeña».

En el caso de Concha López —doctora en Arquitectura e investigadora Centro Pegaso—, su rasco más caracterísito era y es «esa tremenda curiosidad que le impulsaba a preguntar por las cosas pequeñas», también de la naturaleza. «Verás, con decepción, que fracasas en muchas ocasiones, que no se cumplen tus expectativas, que el tremendo trabajo no está reconocido... pero no decaigas, tienes fuerza para superarlo y valentía para afrontar los retos», traslada.

«Curiosidad, ganas de aprender y fuerza», es lo que destaca López, además de «perseverancia, anhelo, convicción y confianza en una misma. «Pero no olvides nunca a tus compañeros y tu familia, sin ellos no avanzarás por el camino».

A pesar de las dificultades, «la ciencia es benévola y te devolverá con creces los resultados; tendrás una vida plena y satisfactoria; todo esfuerzo habrá valido la pena», avanza a su ‘miniyo’.

Por último, la iniciativa de la UPV también recoge el testimonio de Marisa Carrió Pastor, catedrática en Lengua Inglesa e investigadora del Grupo GALE, que desde niña alimentaba un gran «afán de lectura» y de saber «cómo nos comunicamos los seres humanos».

«Las palabras te llevan a preguntarte qué hay detrás de ellas y cómo las podemos utilizar para convencer y persuadir a los demás.

«No dejes de leer, comprender, adivinar, conocer lo que hay detrás de cada lengua y cada forma de expresar», dice. «Continua formándote para poder ayudar en un futuro a mejorar en la forma de comunicarse y de avanzar en la enseñanza de las lenguas».