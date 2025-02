Muere Dolores Cortés, pionera de la industria textil e Hija Predilecta de Vila-real

La empresaria y diseñadora de moda vila-realense Dolores Cortés ha fallecido a los 98 años de edad, como ha dado a conocer su familia. Cortés era Hija Predilecta de la localidad, honor que le fue otorgado en 2017.

El funeral se celebrará el lunes en la Iglesia Arciprestal a las 17.00 horas. Antes, de 12.30 a 16.00, estará la capilla ardiente en el Antiguo Casino de Vila-real. "Se ha ido en paz y con la esperanza de que la Misericordia del Señor la salvará. Agradecemos las oraciones por su eterno descanso", indican desde la familia.

Acto en el que fue nombrada Hija Predilecta de Vila-real. / Mediterráneo

"Nos deja físicamente una mujer valiente, emprendedora y enamorada de Vila- real que representa muy bien la manera de ser vila-realenca. Su ejemplo y bagaje y la marca y la empresa que se mantiene en Vila- real quedará ahí, ahora liderada por su hija Lola y los nietos de Dolores", manifestó el alcade del municipio, José Benlloch.

Personalmente me he sentido muy afortunado como alcalde de conocer a nuestra hija predilecta y de escuchar sus anécdotas y experiencias. El cariño con el que me trató va fue siempre especial y me reforzó todavía más si cabe el aprecio por nuestro pueblo, nuestras tradiciones", indicó.

Adelantada a su tiempo

Dolores Cortés fue toda una pionera de la industria textil y una adelantada a su tiempo.

Nacida en 1926, a los 15 años, y al morir su padre, se vio obligada a trabajar para sacar adelante a su familia. Y lo hizo, por las mañanas, en el taller de un sastre y una modista. Por las tardes, organizó una academia de repaso para enseñar a leer y escribir. A los 19 años adquirió una mercería.

En 1953, con sus conocimientos como modista e ingenio, confeccionó un traje de baño elástico al coser hilo de goma a un tejido de la época. De esta forma, antes de que existiesen los tejidos elásticos, logró un bañador ajustado y que no se deformaba con el agua.

Primeros éxitos

Poco después comenzó la fabricación, a pequeña escala, de trajes de baño apoyándose en sus vecinas, a las que enseñó a coser los bañadores. El éxito obtenido en sus primeras ventas, unido a su espíritu emprendedor, hizo que en 1958 instaurara un local de trabajo. En 1962 adquirió, junto con su marido, un edificio, antiguo almacén de naranjas en la calle Comunión, donde ubicó la industria de fabricación de trajes de baño.

No obstante, Dolores Cortés, a sus 54 años, en 1980, comenzó desde cero y creó con nuevos socios la empresa Dolores Font Cortés y la marca Dolores Cortés. Ya en los 90 se fue produciendo el relevo generacional al ir delegando en su hija funciones de gerencia. Sin embargo, su aportación a la empresa continuó. Ella se encargaba de distintas acciones de promoción y representación, mientras Dolores Font realizaba los diseños de las colecciones y ejercía ya como gerente.

Los diseños de Dolores Cortés en la MB Fashion Week Madrid. / Mediterráneo

La firma es hoy una de las más reputadas en el sector y tanto Cortés como la empresa han sido reconocidas con importantes reconocimientos como el Premio Nacional Pyme de Moda, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo o el nombramiento de hija predilecta de Vila-real en 2017.

Por toda esta destacada trayectoria, en 2020 fue premiada en los premios Empresa del Año, organizados por Mediterráneo, en la categoría de Trayectoria Empresarial, para ensalzar la figura de esta emprendedora que ha sido todo un ejemplo para las mujeres de la provincia.