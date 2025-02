Todo sobre el misterioso chico con el que se ha besado la princesa Leonor

La princesa de Asturias y el resto de sus compañeros guardamarinas llegaron a Salvador de bahía, en Brasil, el pasado 14 de febrero. Todos ellos han debido de cumplir con ciertas obligaciones, pero también han tenido tiempo para disfrutar del ocio en la ciudad brasileña. Y fue precisamente en una fiesta donde pillaron a Leonor besándose con un chico.

La información la ha adelantado 'TardeAR' y ha corrido como la pólvora. Todas las miradas están puestas en este misterioso chico, y es que podría tratarse del primer novio de la princesa. La joven acudió a la fiesta brasileña por excelencia, los carnavales, junto con un compañero del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Leonor junto a sus compañeros en una ofrenda floral a los caídos de ambas Fuerzas Armadas en el Fuerte de Santa María de Salvador (Bahía). / RD

Y precisamente es este compañero con quien Leonor fue vista en la fiesta por un fotógrafo y con el que tendría una relación de lo más especial. "Forma parte de su equipo de guardamarinas. Según el fotógrafo, me dice que él presencia en el momento que los escoltas van a expulsarle del evento, los ve besándose apasionadamente", han anunciado desde 'TardeAR'

De hecho, el fotógrafo asegura que les hizo fotos en actitud cómplice, pero que los escoltas de la princesa de Asturias le hicieron borras las instantáneas: "Yo hice las fotos de Leonor. Yo estaba fotografiando un evento y los policías me pidieron que parara. Me pidieron que las borrara y las borré, pero luego las recuperé. He recuperado las fotos esta mañana. Tengo doce fotos y también vi como un chico de camisa azul le dio un beso en la boca de ella. Yo declaro que vi el beso. Después me expulsaron de la fiesta".

Finalmente, desde 'TardeAR' han revelado quién es el chico que podría haber conquistado el corazón de la princesa: : "Os puedo confirmar que es español y es compañero Marín de la Princesa Leonor".

Cómo es el misterioso chico

El compañero con el que han visto a Leonor estudió en un colegio privado ubicado en uno de los barrios más ricos de Madrid. Se conoce de él que ha sido siempre muy buen estudiante, e incluso en la Prueba de Selectividad sacó una de las mejores notas de España.

Precisamente gracias a estas notas pudo entrar en la Escuela Naval Militar de Marín ubicada en Pontevedra, donde ha podido conocer a Leonor. Ella terminaná su formación militar el próximo curso en la Academia del Aire de San Javier, pero se conoce que él continuará su formación como alférez de navío durante dos años más, para alzanzar este grado militar que equivale al de teniente.

Otros datos que se han dado a conocer es que es un chico muy deportista y que comparte la misma afición que muchos de los miembros de la familia real, ya que compite en regatas. "Podría disfrutar de veranos en familia en Sanxenxo o Mallorca". Además, otro de sus deportes favoritos es el balonmano, por lo que comparte hobbie con Urdangarín.