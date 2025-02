Carlos Fuentes, un sacerdote mediático al frente de cuatro parroquias en Mallorca: "Rechacé entrar en ‘Masterchef’, porque no sé cocinar"

Usted es uno de los sacerdotes más conocidos de España por una vertiente mediática que ha compaginado con su labor pastoral en las últimas décadas y con la dirección de un colegio. Ha colaborado con televisiones privadas, públicas, emisoras locales. Dirige también el programa de debate ‘Catalunya opina’. Después de una trayectoria tan larga, ¿cómo surge la oportunidad de venir a Calvià para realizar su labor pastoral?

Yo hace 10 años que ayudo en verano en Andratx al rector Joan Bordoy. En este tiempo, he conocido al sector de Ponent donde estaba Toni Mercant, el cura que me precedió en Calvià vila, Santa Ponça, Peguera y es Capdellà. No tenía pensado ni mucho menos este cambio radical. El obispo [Sebastià Taltavull] me pidió si podía ayudarles haciéndome rector de esta zona de Ponent, porque necesitaba a Mercant en otra zona. Yo le dije que todavía era director del colegio de los franciscanos en Sabadell. De jueves a domingo puedo estar aquí. Y el resto de la semana allí.

¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa?

Estas cuatro parroquias de las que me encargo tienen feligreses de diferentes perfiles. Cuando hago un sermón en Calvià no es el mismo que en Santa Ponça. La puesta en escena es diferente. El público es diferente.

¿Ha actualizado sus conocimientos de idiomas? Lo digo, porque es habitual que en las misas en zonas turísticas de Calvià haya feligreses de otros países.

Tengo el proyecto de adquirir equipos de traducción simultánea para que puedan seguir la misa. En verano sobre todo hay mucha gente extranjera. En invierno, en cambio, hay más feligreses de aquí. Ahora también hay mucho Imserso. Mi principal objetivo es que la gente vaya a misa con la sensación de que algo bueno se va a llevar. Y estamos preparando grupos para trabajar por los demás.

Ahora que dice esto no sé si se ha dado cuenta en este tiempo que lleva en Calvià de que el municipio, pese a su fama de ser rico gracias al turismo, tiene una cara no tan visible, la de la gente que vive al margen de los beneficios turísticos y las mansiones de lujo.

Soy muy consciente del problema de la vivienda. Hay personas que ya no pueden venir a hacer la temporada, porque no hay viviendas por los altos precios. Estoy diseñando un proyecto con el obispo en esta zona para lograr algunas dependencias que tiene la iglesia de Calvià. El objetivo es poder habilitar algunos apartamentos en que pudiéramos ofrecer vivienda y trabajo. Estoy negociando acuerdos con hoteles para que una persona que trabaje en el hotel pueda tener al mismo tiempo un alquiler asequible. Mi ilusión es dar trabajo a gente joven y a mayores. Ofrecer ese paquete. La Iglesia se pondría así al lado del principal problema en Balears.

Carlos Fuentes, a la derecha, en uno de sus programas charlando con el economista Gonzalo Bernardos. / Cedida por Carlos Fuentes

¿Qué otras ayudas ofrece la Iglesia en Calvià?

En Peguera hemos centralizado la ayuda de Cáritas, la ayuda directa, rápida. Lo hago con nuestro delegado de Cáritas, que es el rector de Portals, Pep Toni Guardiola. Allí tenemos el centro logístico. Hemos ayudado a mucha gente de la dana. A veces, parece que porque ésta es una zona rica no hay gente necesitada. No es verdad. No quiero que haya nadie que pase hambre. Quiero que la gente que lo necesite nos lo diga. A veces por vergüenza no lo hacen. Que no se preocupen, que les ayudaremos. La idea básica que el obispo nos encargó a Joan Bordoy, a Pep Toni y a mí fue que trabajásemos en equipo. Cáritas, en Ponent, está centrado en Peguera. Catequesis, en Santa Ponça. El despacho unificado, en Andratx.

Usted es conocido por moderar debates de alto voltaje en televisión. ¿Esa experiencia conciliadora le ha servido para solucionar la crisis abierta desde hace tantos años entre los vecinos de es Capdellà y la parroquia?

El obispo me pidió que le arreglase es Capdellà. Desde el primer momento quise que olvidásemos el pasado. Hice una asamblea. Abrí la iglesia. Vinieron a escucharme. Les dije: «El pasado pasado está». Les dije que vamos a darle a esta iglesia una función pastoral, una misa al mes y los sacramentos que haya. De momento no he tenido ningún funeral. Los vecinos llenan la iglesia cada primer sábado de mes. Y en procesión sacamos el santo [en referencia a la talla de Sant Sebastià, especialmente simbólica en es Capdellà] a la calle. Se daban las circunstancias. El pueblo está muy agradecido y yo a ellos.

Ramoncín, cantante, presentador de televisión y ahora más conocido por sus apariciones televisivas como tertuliano, estuvo invitado por usted hace unos meses en es Capdellà. ¿Invitará a otros famosos al municipio?

Me gusta hacer debates. El día de Ramoncín se llenó la iglesia. Estuvieron Ramoncín, Joan Bordoy y estaba la delegada de Cáritas en Mallorca. Hablaron de las llagas de nuestra sociedad, los males que tenemos. Fue un éxito rotundo. Vamos a hacer otra con sor Lucía Caram. Quiero traer también a Mercedes Milá, a Miguel Bosé. Voy a traer a algún amigo mío, sí. Uso mis cartas. Con Lucrecia, cantante cubana, quiero hacer algo en Santa Ponça. Quiero hacer una cosa musical, una cosa positiva. Hablé también con Sergio Dalma. Sólo puedo decir que estamos en ello.

¿Es difícil combinar su labor sacerdotal con su cara más mediática?

Siempre he combinado ambos mundos. Desde los 23 años. Yo este año dejo el colegio, también acabo de superior, porque no puedo continuar. Me voy a dedicar más a la parte pastoral y a la producción: la tele, la radio, el teatro. Me apasiona este mundo. A veces uso estrategias de mis debates para solucionar problemas. He tenido momentos fortísimos con el Yoyas [exconcursante de Gran Hermano que era tertuliano y acabó siendo condenado por malos tratos a su pareja]. Con [José Miguel] Villaroya [tertuliano], con Ramoncín... Algunos se han llegado a pelear en la pausa de mis debates. Tengo de tertuliano también a Gonzalo Bernardos [economista] y no hay que olvidar que, en su día, en mis programas nació Ciudadanos. [Albert] Rivera y [Juan Carlos] Girauta empezaron en mis debates.

¿Alguna vez le han tentado para participar en un programa de telerrealidad?

Me tentaron para Gran Hermano. Dije que no y Mercedes Milà me dijo entonces que fuese al debate de Gran Hermano, con Jesús Vázquez de presentador. Después, he tenido otra tentación reciente por parte de Macarena Rey, productora de Masterchef, que es amiga de Miguel Bosé. Me preguntó si quería ir. ¡Pero le dije que no sé cocinar! Si no, hubiese ido. Prefiero en todo caso los programas de testimonios.

¿Sus superiores no le han puesto nunca ningún problema por esa vertiente tan mediática?

No, porque nunca me paso de la raya. Es una profesión más. Están muy contentos, porque doy a conocer historias chulas.

