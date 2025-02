Jesús Calleja está a punto de hacer historia al convertirse en el tercer español en cruzar la línea de Kármán, el límite reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior. De este modo, se une a Pedro Duque y Michael López-Alegría en la lista de españoles que han logrado alcanzar esta hazaña.

El presentador de televisión formará parte de la misión NS-30 de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, que en los últimos años ha impulsado estos vuelos espaciales privados.

El evento se está retransmitiendo en directo por Informativos Telecinco, en una edición especial conducida por Carlos Franganillo. Pero la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto cuesta cumplir el sueño de viajar al espacio con Blue Origin?

La misión NS-30, en la que participará Calleja, será el décimo vuelo tripulado del programa 'New Shepard' y el trigésimo en la historia de Blue Origin. Hasta ahora, la empresa ha enviado al espacio a 47 personas en estos vuelos de corta duración. En este nuevo lanzamiento, seis pasajeros tendrán la oportunidad de experimentar la microgravedad y disfrutar de una vista única y privilegiada de la Tierra.

¿Cuánto cuesta el viaje al espacio de Jesús Calleja?

El costo de un billete para las misiones de turismo espacial de Blue Origin es una información confidencial que la compañía no revela, ya que el precio puede variar según el cliente y las condiciones del vuelo. No obstante, hay algunas referencias que permiten hacer una estimación aproximada del valor de esta experiencia. De acuerdo con la página especializada 'Spaceflight Now', el precio de un billete para una misión de Blue Origin está alrededor de los 475.000 euros por persona. Este precio coloca los vuelos espaciales privados como un lujo reservado únicamente para millonarios y figuras famosas.