Las cosas que un restaurante te tiene que dar gratis aunque no quiera

Entrar a comer o cenar a un restaurante o un bar es algo habitual que, sin embargo, en ocasiones acaba en auténticos sustos. Y no es por nada salvo por el hecho de que la cuenta a veces se dispara más de lo que pensaban los comensales, algo que puede suponer un verdadero obstáculo para disfrutar de la restauración, por no decir que puede hacer un roto en las finanzas personales de más de una familia.

Así las cosas, siempre es recomendable revisar bien la cuenta al final de cada comida o cena para comprobar que todo lo que han cobrado ha salido a la mesa. Otro consejo es permanecer atento a lo que se pide porque, aunque parezca mentira, hay cosas que un restaurante o un bar tiene que ofrecer gratis, a pesar de que hay mucha gente que lo desconoce. Si eres una de esas personas, presta atención porque, a continuación, te contamos todo lo que un establecimiento de restauración tiene prohibido cobrar a sus clientes.

Las cosas que son gratis en un restaurante

Lo primero de todo que establece la ley es que los precios incluyan siempre el Impuesto sobre el Valor Añadido, más conocido como IVA. De hecho, no está permitida la inclusión de una leyenda en la que se advierta de la no inclusión de esta tasa. El aviso de 'IVA no incluido' es algo que los legisladores entienden que podría pasar desapercibido y, por eso, consideran que, dado que puede acabar en una desagradable sorpresa para los clientes, debe estar siempre dentro de los precios que se ofertan.

Al margen de esto, las cosas que un restaurante o un bar tiene que ofrecer gratis y por las que no puede cobrar son las siguientes:

Cubiertos : un establecimiento de restauración no puede cobrar nada por utilizar los cubiertos con los que ingerir la comida que sirve; se entiende que estos instrumentos para comer son imprescindibles en un local de estas características y, por eso, está prohibido percibir dinero por ellos: es algo que el restaurante tiene que proveer sin coste.

: un establecimiento de restauración no puede cobrar nada por utilizar los cubiertos con los que ingerir la comida que sirve; se entiende que estos instrumentos para comer en un local de estas características y, por eso, está prohibido percibir dinero por ellos: es algo que el restaurante tiene que proveer sin coste. Agua: el cliente puede pedir que se la sirvan del grifo y, en ese caso, el establecimiento no puede cobrar nada por ella; en muchas ciudades, como en París o en Bristol, es habitual esta práctica y no es en absoluto extraño ver una jarra de agua sobre las mesas de los restaurantes. Se trata de una medida sostenible que protege el medio ambiente y también el bolsillo de los consumidores. Siempre que el agua sea del grifo, ha de ser gratis, pero si el comensal desea agua mineral o embotellada, entonces sí tiene que someterse a los precios que establezca el establecimiento.

El agua del grifo es uno de los productos por los que los restaurantes no pueden cobrar al cliente. / Levante-EMV

Reservas : está prohibido cobrar por realizar una reserva; lo que sí está permitido es solicitar un adelanto que luego se descontará de la cuenta final . Lo que aún es más habitual es advertir de que, en caso de que los clientes no se presenten a la hora de la reserva, el restaurante o el bar cobrará una determinada cantidad de dinero; de esta forma se asegura que los comensales acudirán o, al menos, avisarán con tiempo en caso de no poder acudir.

: está prohibido cobrar por realizar una reserva; lo que sí está permitido es . Lo que aún es más habitual es advertir de que, en caso de que los clientes no se presenten a la hora de la reserva, el restaurante o el bar cobrará una determinada cantidad de dinero; de esta forma se asegura que los comensales acudirán o, al menos, avisarán con tiempo en caso de no poder acudir. Hielo : no es habitual cobrarlo, aunque sí puede ocurrir y está permitido , pero si esto sucede, el restaurante debe indicarlo claramente en su lista de precios.

: no es habitual cobrarlo, aunque sí , pero si esto sucede, el restaurante debe indicarlo claramente en su lista de precios. Pan : cada vez más bares y restaurantes cobran una tasa por este producto y, cuando lo hacen, deben especificarlo en la carta para que los clientes sepan sin lugar a dudas que les cobrarán una cantidad determinada de dinero por el pan, los picos o los saladitos que les servirán a modo de acompañamiento de la comida. En caso de que no se cobre por el pan, no será necesario incluirlo en la carta dado que no se percibirá nada por él.

: cada vez más bares y restaurantes cobran una tasa por este producto y, cuando lo hacen, para que los clientes sepan sin lugar a dudas que les cobrarán una cantidad determinada de dinero por el pan, los picos o los saladitos que les servirán a modo de acompañamiento de la comida. En caso de que no se cobre por el pan, no será necesario incluirlo en la carta dado que no se percibirá nada por él. Aperitivo: sucede lo mismo que con los dos productos anteriores y, si se cobra por él, el establecimiento de restauración debe detallarlo claramente en la carta o en su lista de precios. Es habitual en muchos lugares que, mientras el comensal espera a que se le sirva la comida, los locales saquen un pequeño aperitivo consistente en una tapa, unos frutos secos o unas aceitunas; es una forma de empezar a ingerir algo antes de la comida y de acompañar la bebida que, por lo general, se sirve antes que la comanda.

Todas estas cosas son los productos que los restaurantes tienen que ofrecerte gratis o por los que no pueden cobrarte a no ser que lo especifiquen claramente en su carta o lista de precios.