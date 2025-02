Daniel Sancho explica que duerme en el suelo sobre mantas y comparte celda con 16 presos más

Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por asesinar, descuartizar y ocultarlos restos del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. De hecho, se libró de la pena capital por colaborar en todo el proceso de investigación y judicial. Tras la sentencia, fue trasladado desde la cárcel de Koh Samui a la prisión de Surat Thani, a la que llegó el pasado 30 de agosto.

Sin duda, la persona que se ha convertido en el pilar fundamental y apoyo primordial del joven español desde que comenzó esta pesadilla el pasado 5 de agosto de 2023 ha sido su padre. Rodolfo Sancho ha permanecido al lado de su hijo, aunque no haya sido físicamente, pero el apoyo tanto emocional como económico ha sido prácticamente incondicional, quien hace unos meses cumplió 50 años en el que posiblemente sea el momento más convulso de su vida.

El periodista Joaquín Campos ha seguido muy de cerca el caso, lo que le permite saber con detalle la última hora del estado de Daniel Sancho. De hecho, el comunicador incluso ha escrito un libro: 'Muerte en Tailandia. La verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta'.

Durante la presentación de este libro, Campos concedió varias entrevistas en las que daba datos relativos a la delicada situación actual del español. Aunque es cierto que en la primera cárcel en la que estuvo preso disfrutaba de algunos tratos favorables, como cuando "fue mandado a la enfermería a dormir para vivir bien y así evitar estar en una celda con ratas y otros presos", ahora su escenario sería completamente diferente, según explicó el periodista.

Es más, fue muy explícito con que "está muy jodido", porque comparte "celda con otras 36 personas, entre las que hay asesinos, pederastas, traficantes de drogas…". Por otra parte, explicaba que "está teniendo muchos problemas de adaptación, pero confía en que le van a sacar de allí, porque eso le ha dicho su abogado, Marcos García Montes. Incluso se llegó a especular que "Daniel está desesperado y se teme que pueda suicidarse si no mejora su situación".

Imagen de archivo de Daniel Sancho. / EFE

Daniel Sancho cuenta su situación actual en prisión

Mientras espera la resolución de su situación legal, el hijo de Silvia Bronchalo ha recibido la visita de un periodista de la agencia EFE en prisión, con quien ha hablado abiertamente sobre su experiencia durante estos meses tras las rejas. Daniel Sancho comenta que, actualmente, comparte celda con otros 16 prisioneros y que duerme en el suelo sobre mantas. En cuanto al ambiente en Surat Thani, lo describe como opresivo debido a los ruidos constantes de gritos y altavoces.

A pesar de ello, aclara que el entorno es "sano", sin presencia de drogas, tabaco ni violencia. "Nunca me he sentido amenazado. No hay mafias en la prisión. Hay muchos guardias y los internos saben que un buen comportamiento les ayudará a reducir su condena", señala. Desde EFE, informan que el español tiene un "aspecto saludable".

Centro penitenciario Surat Thani. / EFE

Sancho también destaca que en Surat Thani hay más orden que en la prisión de Koh Samui, donde estuvo durante su año en prisión preventiva. Añade que hay agua corriente, sin cortes de luz, y que las instalaciones están "limpias y bien organizadas por el personal penitenciario".

Su principal ocupación allí es leer y hacer deporte, ya que no hay actividades ni programas de reinserción para los prisioneros extranjeros. En los últimos meses, no ha recibido ninguna visita de sus padres, algo que antes era común. Ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo han vuelto a Surat Thani desde que se dictó la sentencia del juez.