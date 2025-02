Gene Hackman y Betsy Arakawa, su historia de amor fuera de los focos

Los tabús y los prejuicios persisten, pero lo cierto es que algunas parejas de famosos nos demuestran que la diferencia de edad no es un problema para sostener una relación duradera. Bruce Willis y Emma Heming podrían encabezar la lista, ya que el actor y la modelo se llevan nada más y nada menos que 23 años de diferencia. Les siguen, por ejemplo, George Clooney (63) y Amal Clooney (46), con 17. Aunque el amor que está en boca de todos es el de Gene Hackman y Betsy Arakawa, después de que el intérprete de películas como The French Connection y Sin Perdón y la pianista clásica hayan sido encontrados muertos.

La pareja americana ha aparecido sin vida en su casa de Santa Fe, Nuevo México, junto a su perro, también fallecido. Según las primeras hipótesis lanzadas por el sheriff del condado, Adán Mendoza, y aunque se desconozcan las causas de las muertes ni cuándo podrían haberse producido, todo apunta a un accidente, posiblemente un escape de gas, al no apreciarse indicios de violencia.

Tres décadas de diferencia

Un trágico final para una pareja que durante décadas vivió una bonita y larga historia de amor, a pesar de esa diferencia de edad. En concreto, al ganador de dos Oscar y a Betsy Arakawa le separan más de tres décadas.

La pareja se conoció a mediados de los años 80, después de que Gene Hackman se separara de su primera mujer, con la que estuvo casado entre 1956 a 1986 y con la que tuvo tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne. Y no, no la dejó por la pianista de origen hawaiano, o al menos así lo ha confirmado en varias ocasiones. "Por cierto, no dejé a mi esposa de la vida real por una mujer más joven. Simplemente nos distanciamos. Perdimos el contacto. Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho trabajo y amor", declaró en una entrevista.

De hecho, el actor conoció por primera vez a Betsy Arakawa en el gimnasio de California donde ella trabajaba a jornada parcial. Se enamoraron perdidamente y en 1990 se mudaron a Nuevo México. Tan solo un año después, se casaron en una ceremonia muy discreta.

El matrimonio, en 1993. / Associated Press/LaPresse / LAP

Betsy Arakawa de origen hawaiano, y muy de tímida, nunca jamás trató de llamar la atención, ni llenar titulares de la prensa rosa. Por eso, en muy contadas ocasiones acompañaba al estadounidense en actos público. Su figura pasó ser el gran apoyo del actor y novelista, llegando incluso a convertirse en la madrastra de los tres hijos de Hackman.

Una pareja fuera de los focos

Y es que si hay una palabra que definía a esta pareja era la discreción. Desde que Hackman se retirara del cine, la pareja ha intentado mantenerse alejada de la vida pública. En sus últimos años han vivido en su casa rodeados de naturaleza, practicando sus mayores aficiones, como escribir o montar en bici. Así es como han cuidado de su amor durante 40 años, a pesar de la diferencia de edad.