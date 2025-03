Frank Cuesta, en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal de Tailandia

El youtuber y naturalista español Frank Cuesta fue puesto en libertad bajo fianza este sábado tras comparecer en el Tribunal Provincial de Kanchanaburi (Tailandia), después de ser detenido el jueves en el país asiático por la supuesta posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

Cuesta fue puesto este sábado en libertad bajo fianza, según confirmaron a EFE desde la corte, añadiendo que no pueden dar más detalles de la cantidad solicitada al español ni de su caso.

El español salió de la corte, situada en una tranquila avenida de Kanchanaburi, alrededor del mediodía del sábado (5.00 GMT) sin querer hacer declaraciones, según pudo comprobar EFE.

Acompañado de su abogado tailandés, Mettapon Suwancarern, y de una mujer, Cuesta, rapado y ataviado con una camiseta blanca sin mangas y unas bermudas beige, se introdujo poco después de salir del tribunal en un vehículo negro.

El youtuber fue trasladado a la corte este sábado tras declarar la víspera, en presencia de su abogado tailandés y con una intérprete al inglés, durante unas tres horas en la comisaría de Lao Khwan, unos 90 kilómetros al norte del juzgado.

Cuesta había sido detenido el jueves 27 de febrero por presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos en su Santuario Libertad, una finca de 16 hectáreas que adquirió hace años y donde da refugio a animales.

La Policía registró el santuario tras recibir un aviso a través de un correo electrónico "en el que se afirmaba que un extranjero estaba en posesión de animales salvajes protegidos sin permiso", según el Departamento tailandés de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación.

Dentro de la propiedad, los agentes encontraron un total de diez animales de fauna silvestre protegida (nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato) "sin ninguna documentación oficial que acredite su adquisición".

Esta acción, a juicio de las autoridades, constituye "un delito tipificado en la Ley de Conservación y Protección de la Vida Silvestre", por lo que los animales fueron incautados.

Según la ley tailandesa, delitos vinculados con la apropiación indebida de animales salvajes acarrean penas desde multas a varios años de cárcel, o ambas, en función de las circunstancias.

El naturalista y expresentador de televisión publicó el martes un vídeo en su canal de YouTube, seguido por 4,1 millones de suscriptores y donde publica vídeos de su interacción con los animales, en el que anunciaba que dejaría el santuario, sin decir cuándo, pero que lo seguirá manteniendo desde "fuera de Tailandia".

"Estamos metidos en líos judiciales y en líos de todo tipo (...) Hay posibilidades de que termine en la cárcel, de que me tenga que ir de Tailandia, de que me expulsen, y también está la posibilidad de llegar a un acuerdo y me voy de Tailandia", dijo sin entrar en detalles.