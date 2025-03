El eclipse parcial de Sol se podrá ver desde el Museu de les Ciències

El Museu de les Ciències ha organizado este mes de marzo varias propuestas de divulgación científica gratuitas entre las que destaca la observación con telescopios del eclipse parcial de Sol visible del 29 de marzo. También hay previstas dos citas del programa de conferencias ‘Actualidad Científica’ con la participación de destacados expertos.

El sábado 29 de marzo, de 10.30 a 12.30 horas, el público podrá disfrutar de una experiencia astronómica única, al observar un eclipse parcial de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes en el que la Luna oculta, de manera parcial, al Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Para ello, se instalarán en el Paseo de Cipreses varios telescopios especializados, algunos con filtros para luz visible que permiten observar las manchas solares; y otros de tipo H-alfa, que facilitan la observación de las llamaradas solares. También se proyectará la imagen del Sol en una pantalla blanca para una visualización segura y cómoda. La observación será guiada, es de libre acceso y gratuita.

Paseo de los cipreses / cac

Más actividades

El jueves 20 de marzo tendrá lugar la conferencia ‘¿Qué acabó con los dinosaurios? Y otras historias que nos contaron mal’, impartida por Bernard J.T. Jones, profesor emérito del Instituto Astronómico Kapteyn de la Universidad de Groningen en los Países Bajos y Vicent J. Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universitat de València. En esta charla se abordará cómo concepciones pasadas y creencias arraigadas han sido desafiadas y superadas a lo largo de la historia. Desde el eter y las esferas cristalinas, a las controversias sobre la extinción de los dinosaurios y los últimos avances sobre la materia oscura o los agujeros negros, se descubrirá cómo evoluciona la ciencia, desechando viejos dogmas para abrazar nuevas ideas y perspectivas más profundas.

Mesa redonda el 27 de marzo

El 27 de marzo, jueves, se ha organizado el ‘Foro de Debate sobre Riesgos Naturales Mediterráneos: Prevención y Mitigación’, bajo la coordinación científica del Dr. José Luis Rubio, Honorary President of World Association of Soil and Water Conservation y Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente 1996.

Además, participarán el Dr. Emilio Chuiveco Salinero, Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y Premio Jaume I a la Protección del Medioambiente 2022, y el Dr. Jorge Olcina Cantos, Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante.

Durante el encuentro se abordará cómo el Mediterráneo constituye una de las regiones más vulnerables a los riesgos naturales derivados del cambio climático y de la actividad humana. Fenómenos como las lluvias torrenciales, los incendios forestales, las sequías y la desertificación no solo ponen en peligro los ecosistemas, sino también su productividad y la seguridad y el bienestar de las poblaciones que habitan esta zona.