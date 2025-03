Madres de jóvenes con trastorno: el doble estigma

La representación en Barcelona de 'La dona del Tercer Segona' -el relato en forma de monólogo de la madre de un joven con un trastorno mental, a cargo de Àurea Márquez- reabre la problemática de muchas madres coraje que se hacen cargo de sus hijos con problemas de salud mental. Unas madres cuidadoras que han escrito a SanaMente para describir sus vivencias.

Andrea (ese no es su nombre real, que preservamos para garantizar su intimidad) ha escrito a SanaMente: "Mi hija se llama Inés (nombre ficticio), tiene 19 años y vivir con ella resulta muy difícil. Está en tratamiento mental, pero yo creo que no han sabido todavía acertar. Intento ayudarla todo el tiempo, pero ella no lo ve. Solamente te grita, habla mal... En su cuarto es imposible pasar".

"No es una etapa de la adolescencia porque soy madre de otra adolescente de 15 años y no es igual. Andrea es difícil, duele ver que nunca es feliz, que todo siempre para ella es una preocupación, supone un malestar... Puede ser la chica más feliz y adorable del mundo y al minuto cambiar totalmente... Ahora me dicen que puede que tenga espectro autista.¿Ahora? Lleva desde los 12 años yendo al psicólogo y psiquiatra... Yo creo que es más una bipolaridad, no sé,. no me cuadran los síntomas".

"Me encantaría que alguien que esté en mi caso pudiera darme consejos y ayudarme. Es triste ver como tu vida y tu familia se rompen por un diagnóstico equivocado y yo no quiero vivir con miedo todo el tiempo."

Sandra (preservamos su nombre real por respeto a su intimidad) escribe:

"Mi hija empezó con inestabilidad y poco después fue diagnosticada como TLP (Trastorno Límite de Personalidad). Es complicado y difícil explicar todo lo que hemos pasado desde hace unos 20 años (...) Cabe decir que ha tenido cuatro ingresos en hospitales psiquiátricos, el último por fortuna, en 2017. Ha sido y es muy duro. Lo peor es la enorme desinformación; la tremenda falta de ayudas. El desentendimiento y desconocimiento de gran parte de los psiquiatras, que prefieren atiborrar de medicamentos y ni ayudar, ni tratar en serio la enfermedad".

"Mi hija vivió conmigo hasta 2016. Ella quería vivir fuera de casa, (la convivencia era espantosa) así que le pagamos un alquiler, y desde entonces vive de alquiler, habiendo cambiado durante estos años seis veces de vivienda. Es una persona muy inteligente; consiguió trabajo en IBM, por su tema de discapacidad, aunque ahora lleva más de seis meses de baja, por problemas de su enfermedad, por el sufrimiento que tiene cuando acude al trabajo, y por una enorme depresión".

"Por el hecho de no vivir bajo mi mismo techo, NO RECIBO AYUDA NINGUNA por parte de las instituciones. Yo le pago el alquiler, le pago sus tratamientos, pero a mi Hacienda no me paga ni descuenta nada en mi renta, a pesar de los gastos que durante años he tenido y tengo, ni puedo pedir ayuda económica alguna, ni mi hija tampoco...'porque no vive en mi casa'".

"Uno de los últimos intentos o recursos para ayudarla, para intentar que mejorase o volviera a tener una vida un poco mas normal, fue el acudir a un "famoso doctor" [preservamos la intimidad del facultativo] , experto en este tema de enfermedad psiquiátrica. Fue en el mes de marzo de 2023. No me importaba el gasto que suponía, entre 500 y 700 euros al mes. Con tal de que pudiera ser debidamente atendida, comprendida y quizá curada.

El doctor no la atendió, ni la vió en momento alguno y la estuvieron tratando durante año y medio una psiquiatra y una psicóloga del equipo. Los primeros meses mejoró y estuvo un poco mejor. Pero después empezó a empeorar y el verano de 2024 fue catastrófico".

Las personas que la trataban no pudieron hacer nada más. Dejamos el tratamiento. Lo triste es que después de todos esos meses, en los que también fui a la consulta con el padre de mi hija a hablar con psicóloga y psiquiatra (es decir, que se creó un cierto vínculo) jamás han vuelto a interesarse ni a preguntarme por el estado de salud de mi hija. Por eso también me entristece y decepciona muchísimo la falta de Humanidad que existe en entre esa profesión".