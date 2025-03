«Cuando empecé, nadie se atrevía a hacer nada de plástico»

Adriana Manso (Barcelona, 1994) es el nombre y apellido detrás de La Manso, la firma de la colorida bisutería que han lucido celebridades internaciones como Madonna, Lily-Rose Depp, Bella Hadid, Dua Lipa, Rosalía y Bad Gyal. El próximo viernes participará en una nueva sesión de «Encuentros con» en CaixaForum València.

El próximo viernes estará en CaixaForum València para contar su proyecto. ¿Cómo surgió esta oportunidad?

CaixaForum me contactó hace un año para un ciclo de ‘Charlas con...’ y la verdad es que me hizo ilusión porque gente a la que admiro había formado parte. Me parece una iniciativa muy chula para que el público se pueda acercar a personas que muchas veces no somos tan accesibles. Y siempre hay un espacio para preguntas y creo que realmente es muy chulo para perfiles creativos, sobre todo artistas gráficos, emprendedores o diseñadores. Cuando me llamaron empecé haciendo Barcelona, Madrid, Mallorca y ahora voy a València y me apetece mucho, la verdad.

¿Cómo fueron los comienzos de su firma?

Empecé hace seis años. Yo venía de otro sector y no había estudiado diseño. Pero realmente siempre había dedicado muchas horas a la bisutería y a hacer cosas por mi cuenta. Fue una época de ganas de un cambio importante en mi vida y empecé a hacerlo más en serio. Yo ya coleccionaba stocks antiguos de plástico y solía pegar piezas porque era una manera muy rápida de construir mis diseños. Cuando salió el anillo más icónico de La Manso, el de las cinco piezas, vi realmente que gustaba muchísimo y fue bastante rápido empezar a tener pedidos. Al principio quedaba con la gente en bares, por Instagram... Luego ya se fue formalizando el proyecto.

Diseños de La Manso. / L-EMV

Creo que su abuela ha tenido mucho que ver en La Manso.

Realmente fue cuando mi abuela murió cuando decidí tomármelo más en serio porque era algo que hacíamos juntas. Mi abuela era una gran amante del plástico y de la bisutería de plástico. Es algo generacional. La gente de mi generación tuvo un acceso al plástico de mucho menos valor que en los 90. Además, es un material muy agradecido para la bisutería.

Muchos diseños recuerdan a esos tiempos de la infancia en los que las niñas se llenaba de anillos y collares de plásticos de colores.

Totalmente. Es reconectar con ese momento de ilusión.

Me gusta la bisutería asociada a diseñadores, pero no tendría nunca un Cartier o Tiffany. Adriana Manso — Diseñadora

Sus diseños los han lucido famosas, como Madonna, Bella Hadid, Dua Lipa, Rosalía o Bad Gyal. ¿Qué supone para usted?

Evidentemente es una validación fuerte y una publicidad gratuita. Es una buena manera de arrancar. Para mí fue realmente esencial.

¿Se lo esperaba o fue una sorpresa?

Fue realmente una sorpresa. Nunca he sido una persona muy fanática en ese sentido. Pero ha habido mucha una admiración mutua. Les gustaron mis diseños y los han lucido porque quisieron. Algunas los compraron, a otras se lo ofreció alguna estilista y a otras le escribí yo directamente, les gustaron y aceptaron.

¿En qué se inspira a la hora de diseñar?

Pues la verdad es que es bastante aleatorio. Sí que es verdad que intento referenciarme al mínimo para no contaminarme, sobre todo a nivel de tendencias, aunque es inevitable caer en referentes. Los diseños de La Manso suelen ser siempre formas bastante opacas, podrían ser hasta monstruitos. Al final hay una parte de imaginario casi más cercana a la escultura que a la moda en sí, en cuanto a la construcción de piezas. Y como al final yo también tengo muy clara mi identidad, creo que también es fácil casi siempre reconocer una pieza de La Manso.

Una de sus creaciones. / L-EMV

En plena guerra contra el plástico va usted y lo convierte en objeto de lujo.

Es verdad que cuando arranqué con La Manso nadie se atrevía a hacer nada de plástico, y menos a ese nivel. Eso también me dio un espacio para poderlo hacer. También hay que tener en cuenta que tienes que asegurarte que puedes asumir la producción para que funcione. El plástico requiere tiradas grandes. Y aunque te parezcan poco 150 unidades, son 150 unidades por color y por talla. Por lo que tienes que estar muy seguro de que venderás 700 piezas de ese color para tirar siete tallas. Es una apuesta cada vez que haces un diseño. Dentro de la bisutería de la joyería es una técnica que a la gente le da mucho respeto usar, no únicamente por el tema del plástico. Es conceptualmente complicado de ejecutar. A la gente que le gusta la bisutería, si piensa en una joya de plástico, piensa en La Manso. Y eso te beneficia.

¿Quién le gustaría que luciera uno de sus diseños?

Por ejemplo, Michèle Lamy. Es una artista francesa, una tía muy fuerte. Pero hay 200.000 millones de personas que me haría ilusión. También Lady Gaga. En cada colección también me referencio por microcelebridades, hay un poco de mi abuela, otro de una persona muy punk...

¿En qué colección está trabajando ahora?

Acabo de sacar una colección orgánica y estoy muy ilusionada en seguir conociendo diferentes maneras de trabajar. Y estoy trabajando en una segunda colaboración con Florence Tétier para hacer otra colección de flores para la primavera. Y en otros muchos proyectos que aún no están confirmados, pero que yo creo que pueden ser muy guays.

¿Qué hay en su joyero?

Tengo bastante plástico: brazaletes de Dior; anillos de Chanel en plástico, resinas; piezas de Vivian Westwood; anillos de Florence Tétier o de Jean Paul Gaultier. Me gusta la bisutería asociada a diseñadores, pero no tendría nunca un Cartier o Tiffany.

