La Policía pone en alerta a toda España por lo que está ocurriendo con los parabrisas de los coches

La Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa que está ocurriendo en calles de toda España y que emplea un billete de 50 euros como señuelo. Los ladrones, a cambio, se hacen con un botín mayor y pueden ocasionar un auténtico trastorno a sus víctimas.

El Cuerpo Nacional de Policía ha explicado en qué consiste esta estafa y qué consecuencias puede tener en caso de 'picar' en ella. ¡Ojo!, ha avisado la Policía, "si ves un billete de 50 euros en tu parabrisas porque podrías perder algo mucho más valioso".

Una nueva estafa

La estafa que se ha detectado en numerosos puntos del país tiene un modus operandi relativamente sencillo, tal y como advierte la Policía. Alguien deja un billete de 50 euros en el parabrisas del coche mientras éste se encuentra en marcha y ante lo que se presume como pura incredulidad del conductor.

No hay nada más que imaginarse la escena: Estás parado en un semáforo, con el coche en marcha, y de repente alguien se acerca a tu vehículo y te deja un billete de 50 euros en el parabrisas. ¿Qué harías? ¿Poner el coche en marcha cuando la fase del semáforo cambie a verde y arriesgarte a que el billete se esfume volando por el viento? ¿O bajarte del coche unos instantes para coger el billete?

Estafas: ojo si te encuentras un billete de 50 euros en el parabrisas. / Levante-EMV

Lo más habitual, obviamente, es lo segundo, pero ojo porque ahí está el peligro. Y es que, aunque la persona que ha dejado allí los 50 euros ni siquiera esté cerca, actúa en connivencia con otros compinches que son los que se apoderarán en un abrir y cerrar de ojos de tus pertenencias.

Es fácil: al salir del coche para coger el billete de 50 euros o comprobar si es auténtico, tienes que abrir el automóvil y abandonar el vehículo unos segundos. Mientras, otros malhechores que están de acuerdo con quien ha dejado el dinero, acceden a tu coche por la otra puerta y te arrebatan el bolso, la cartera o cualquier otra cosa que, habitualmente, todos solemos llevar en el asiento del copiloto.

Tú te das cuenta, pero ya es imposible hacer nada porque se han hecho con tus efectos personales y han huido a la carrera, bien sea a pie o en otro vehículo. Nada está a tu alcance salvo lamentarte por lo ocurrido. A unas malas, al menos tienes el billete de 50 euros en tu poder pero, ¡oh, sorpresa! el billete es falso y, por lo tanto, no tiene ningún valor.

Sí, has sido víctima de una estafa y un robo. Has picado y has perdido lo que llevases en el bolso o la cartera, además de tu documentación. Un auténtico desastre. Y todo por 50 euros que ni siquiera eran tales, sino sólo un trozo de papel sin valor.

Así lo cuenta la propia Policía Nacional en un vídeo colgado en redes sociales, en el que alerta de este señuelo y de las consecuencias que puede tener en caso de picar el anzuelo y convertirse en víctima de estos ladrones.

Así las cosas, ojo si alguien te deja un billete de 50 euros en el parabrisas: mejor ya comprobarás en otro momento si es auténtico o no. Si lo es, piensa que puedes perder 50 euros que hace unos segundos no tenías pero que te libras de perder tu propio dinero y documentación, algo a la postre mucho más valioso.