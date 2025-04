Santi Cañizares se vuelve a separar: "Llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa"

Santiago Cañizares fue uno de los mejores porteros de España tras defender la portería de tres clubes de Primera división: Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, su último equipo antes de colgar los guantes. Actualmente, Cañizares está de analista deportivo en Cadena COPE y Movistar Plus.

Sin embargo, el exguardameta del Valencia CF se ha pasado esta mañana por los micrófonos de 'Radio Marca' en el programa 'Despierta San Francisco', presentado por David Sánchez.

El presentador del programa de 'Radio Marca' quería saber la opinión de Cañizares sobre la actualidad deportiva, especialmente sobre el pase del Real Madrid a la final de la Copa del Rey.

No obstante, Cañizares se ha llevado la conversación a su lado más personal, y ha desvelado que no está pasando por un buen momento, debido a que se ha separado de su actual pareja.

El exfutbolista ha reconocido que "las cosas del amor son durísimas. No sé qué voy a hacer ni en el día de hoy porque esto te deja muy tocado". Aunque no fuese su mujer, ha asegurado que "cambié mi vida por amor y ahora eso juega en mi contra".

Después de separarse dos veces, Cañizares se pensaba que jamás se iba a volver a enamorar, pero encontró a una persona que le rompió todos los moldes: "Mi segunda separación ha sido también dolorosa. Dije que 'nunca más' y me ha llegado una etapa en el amor que considero imposible de mejorar y que ha terminado. He vivido lo más bonito del amor con esta última relación".

A pesar de esta noticia, sus hijos le están apoyando en todo: "Mis hijas me han puesto unos mensajes muy bonitos de ánimo. Lucas, actualmente jugando de portero en Portugal, me llama todos los días. Tengo muchos viajes pendientes, pero llevo tres semanas que no puedo ni salir de casa".

Además, ha señalado que ahora entiende las personas que sufren tanto por amor: "Soy consciente de que no hay vuelta atrás. No me gustan los químicos, soy de agua y tila estos días. He visto vídeos para tratar el tema psicológicamente. Entiendo a quien le haya costado superar esto. Reconozco que estoy muy sensible".

Dos bodas y siete hijos

Cañizares se ha casado en dos ocasiones. Una de ellas con Marina Conchello en 1992, con quien tuvo tres hijos: Carlota, Lucas y Olivia. Y la última con Mayte García en 2008, con quien tuvo cuatro hijos: Sofía, y los trillizos India, Martina y Santi.