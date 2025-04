Leire Martínez habla sobre su salida de La Oreja de Van Gogh. "Estoy muy enfadada con ellos"

La abrupta salida de Leire Martínez, junto con los rumores de la grabación de un nuevo disco de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, han copado los titulares de la prensa musical en los últimos meses. Ahora, la exvocalista de la formación ha decidido dar un paso al frente y dar su versión en el conocido podcast Estirando el Chicle.

"Ha sido duro"

"Creo que todavía no he cerrado esa etapa, sería ridículo decir lo contrario. Es toda una vida junto a alguien", confiesa Leire en una píldora de vídeo en el que anuncian la entrevista, que se publicará entera este domingo.

Europa Press

La artista ha explicado a Carolina Iglesias y Victoria Martín, conductoras del programa, cómo ha sido su relación con el resto de componentes de La Oreja de Van Gogh, así como sus diecisiete años en el grupo. "No quiero olvidarme de nada, ha sido duro, pero ha habido cosas maravillosas", sentencia. Y añade sobre su salida de la formación: "Estoy en un proceso de aceptación. La parte gorda de llorar, del drama, creo que ya la he pasado".

Además, Martínez afirma estar tranquila, "creo que lo he intentado todo". "No hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle, y yo he podido no estar de acuerdo con mis compañeros pero les voy a querer toda la vida", afirma sin dudar. "Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida", se reafirma.

Nuevos proyectos

Leire Martínez ha anunciado este jueves el lanzamiento de su canción 'Mi nombre', la primera de su carrera en solitario. Ella misma lo comunicó en redes sociales con un sencillo mensaje: "'Mi nombre', mi primer tema en solitario, viernes 11/04", junto a una imagen suya reflejada ante un cristal roto y entre comentarios de seguidores que destacan la intención de reivindicar con ese título su marca personal.

Fue el pasado 14 de octubre cuando, por sorpresa, el grupo La Oreja de Van Gogh publicó en sus redes un comunicado unilateral en el que se afirmaba que, al no lograr "acercar las diferentes maneras de vivir el grupo", las trayectorias de Martínez y del resto del grupo seguirían caminos diferentes". La cantante quiso mantener un perfil bajo en la polémica, aunque mostró su disconformidad con la decisión tomada.

Primer concierto en València

La artista ha sido confirmada en el festival Bigsound, uno de los más grandes del panorama nacional, que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias los días 27 y 8 de junio. Será su primer concierto en València sin la banda que le acompañó los últimos 17 años.