Alerta esta Semana Santa: La Guardia Civil comprobará que se usa bien esta herramienta del coche

A la hora de ponerse al volante, la seguridad debería estar por encima de todo. Nadie quiere dejarse la vida en la carretera y nadie debería hacerlo, por eso cuando se prevén desplazamientos masivos, como es el caso de las inminentes vacaciones de Semana Santa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponen en marcha campañas para prevenir posibles siniestros y concienciar a la población de los riesgos de la conducción.

La Guardia Civil, encargada de controlar, vigilar y supervisar el tráfico en las carreteras de casi toda España, ha anunciado que a partir de este fin de semana estrena una campaña dirigida a comprobar la fluidez y correcta circulación de los millones de vehículos que estos días recorrerán las vías de la península ibérica. En la campaña se prestará especial atención a un aspecto en concreto, por eso el Instituto Armado ha lanzado una recomendación a todos los conductores para que verifiquen una herramienta presente en todos los vehículos.

Operación especial Semana Santa 2025

En la operación especial de Tráfico de esta Semana Santa, la Guardia Civil estará muy pendiente de la circulación en las grandes vías de comunicación como autovías o autopistas, pero también en las carreteras secundarias.

Entre otras cosas, los agentes supervisarán el estado de los vehículos que circulen por la calzada pero también las condiciones en que lo hacen; es decir, aspectos como el exceso de velocidad, la existencia y actualización de seguros en los vehícuos, o la ausencia de alcohol y drogas entre quienes conducen serán cuestiones clave a las que los agentes prestarán especial atención.

No es para menos, puesto que todas ellas guardan una estrecha relación con la siniestralidad viaria. En concreto, el exceso de velocidad al volante es una de las principales causas de accidentes de tráfico no sólo en España, sino en todo el mundo.

Se trata de conducir por encima del límite de velocidad marcado para cada carretera o para cada tipo de vehículo. Aunque hay conductores que consideran que es algo común o inofensivo, lo cierto es que tiene consecuencias muy graves y, en ocasiones, catastróficas. Por eso precisamente es por lo que los controles de velocidad siempre están presentes en todas las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Guardia Civil establecerá controles específicos durante estas vacaciones de Semana Santa 2025. / Levante-EMV

El exceso de velocidad es muy peligroso, puesto que implica un menor tiempo de reacción por parte de quien pilota el vehículo (a mayor velocidad, menor tiempo de reacción ante imprevistos como un peatón cruzando, un coche frenando bruscamente o un obstáculo en la vía), una necesidad de mayor distancia de frenado (a más velocidad, más espacio necesita el vehículo para detener su marcha), un menor control del automóvil o la motocicleta y un impacto más severo en caso de sufrir un choque.

La prisa o impaciencia por llegar al destino, la falsa sensación de control del vehículo o una confianza excesiva en las propias habilidades, así como la influencia del entorno (la circulación en la carretera o las advertencias de otros conductores) y la falta de conciencia real sobre los riesgos reales que conlleva el exceso de velocidad suelen estar siempre detrás del hecho de sobrepasar los límites de velocidad.

Ahora, de cara a la operación Semana Santa, la Guardia Civil ha elaborado un vídeo recordando todo lo que supone circular a demasiada velocidad y las implicaciones que puede tener saltarse la norma, puesto que no sólo nos jugamos una posible multa y la potencial pérdida de puntos del carné de conducir e incluso del propio permiso, sino que también está en juego nuestra vida y la de los demás.

Por eso, la Guardia Civil recuerda que "si no respetas los límites de velocidad, no sólo incumples una norma" y añade que "un segundo puede marcar la diferencia entre tener un accidente o no tenerlo". Asimismo, recuerda que durante todo este fin de semana, que da inicio a las vacaciones de Semana Santa en gran parte de España, se mantendrá "activa una campaña de control de velocidad".

Así que lo mejor es que compruebes a menudo en el panel de mandos de tu vehículo el velocímetro. De esta forma podrás verificar que no circulas con exceso de velocidad e irás más seguro, no sólo por ti sino también por el resto de personas que circulen por la carretera.