El Principado corrobora que en la mina de Cerredo se extraía carbón ilegal en dos galerías

La consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz Aguado, ha revelado en la comparecencia de su área en la Junta General, que se han hallado indicios claros de extracción de carbón en el tercer piso de la mina de Cerredo, donde el pasado lunes 31 de abril se produjo una brutal explosión que causó la muerte a cinco trabajadores.

Díaz Aguado ha afirmado que en ese piso, donde la empresa Blue Solving no tenía permiso para extraer carbón, sino para recoger materiales o incluso tomar carbón preexistente, se hallaron dos “huecos” en los que aparentemente se extraía carbón de manera ilegal.

"Efectivamente, en el piso tercero de la mina no había permiso para extraer, hemos descubierto dos huecos: uno de 18,2 metros y el segundo con una longitud estimada de 24,6 metros. La altura aproximada era de 25 o 30 metros y unos menos de un metro de anchura”, ha asegurado la consejera.

Díaz Aguado ha afirmado que “si estos indicios se consolidan” se reclamará que la empresa Blue Solving “asuma toda la responsabilidad que le corresponde”. Afirmó la consejera que se trataría de una grave irregularidad con “consecuencias letales” de “altísimo riesgo” para la vida de los trabajadores. Y ha ido más allá: "Esto no es habitual ni normal. En todas las explotaciones que yo he visitado no he visto estas condiciones ni en el peor chamizo".

"Aún es pronto para saber qué paso, eso deberán determinarlo las investigaciones. Los próximos días y semanas serán claves. Este Gobierno seguirá trabajando hasta que toda la verdad salga a la luz, se depuren responsabilidades y se haga justicia. Hay que estar a la altura de lo que esperan de nosotros las familias y los heridos", ha insistido.

Belarmina Díaz ha asegurado que, legalmente, la empresa Blue Solving aún no tenía siquiera activado el permiso de investigación para el que tenía autorización en las plantas primera y segunda. Según recalcó la Consejera, Blue Solving no tenía ningún permiso activado que permitiese extraer carbón en ningún emplazamiento de la mina de Cerredo.

La consejera también ha sido cuestionada por el email de denuncia enviado por un vecino en 2023 y que terminó en un correo que no se abrió hasta después del accidente. En este sentido, ha reconocido que desde su punto de vista "no es comprensible que ese email no se abriera", pero ha dejado claro que la bocamina que salía en las fotografías y vídeos enviados por el ciudadano "no se corresponde con un nuevo acceso a la planta tercera y no corresponde con el lugar del accidente". Se trataría, según ha apuntado, con un paso al segundo piso, donde se estaban realizando labores de limpieza.