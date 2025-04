El envejecimiento eleva las muertes por neumonía en España a máximos históricos: más de 10.300 al año

Val Kilmer falleció recientemente, con apenas 65 años, por una neumonía. Padeció un cáncer de garganta, que le obligó a apartarse de su carrera cinematográfica, pero finalmente fue una neumonía lo que acabó, de forma abrupta, con su vida. También el papa Francisco ha estado hospitalizado por una grave neumonía bilateral, de la que aún se está recuperando.

Las infecciones que ocasionan inflamación y daño en el tejido pulmonar, concretamente en los alvéolos, son muy frecuentes. Pueden estar causadas por virus, bacterias o, de forma menos frecuente, por la aspiración de alimentos o secreciones. En España se calcula que afectan a unas 8 personas por cada 1.000 habitantes, aunque varía mucho en función de la edad. Los adultos jóvenes tienen una tasa relativamente baja (de 4 por cada 1.000), mientras que en mayores de 85 años la incidencia aumenta hasta los 19 casos por cada 1.000, sobre todo en los meses de invierno.

La neumonía es una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65 años y la tasa de mortalidad se eleva al 50% en los ingresados en la uci

Afecta de forma grave, sobre todo, a los séniors porque el envejecimiento debilita el sistema inmune y algunas enfermedades crónicas como la diabetes, el EPOC, la insuficiencia renal o cardiaca hacen más propensos a los enfermos a tener infecciones que causen neumonía. De ellos, una buena parte acaban ingresados, hasta el punto de que es una de las principales causas de hospitalización en mayores de 65. Y la tasa de mortalidad es de entre el 5% y el 15% y se eleva hasta el 50% en pacientes ingresados en la uci.

Octava causa de muerte

De hecho, la neumonía es la octava causa de muerte en España y en 2023 acabó con la vida de 10.340 personas, un récord solo superado en 2018 con 10.415 fallecimientos, según los datos últimos anuales del INE. Los años marcados por la pandemia también hubo muchas muertes por neumonía, pero en el INE están consignadas a fallecimientos por covid, dado que fue el principal agente causante y desplazó al resto de virus o bacterias, por lo que la estadística de 2020 y 2021 sobre esta enfermedad está distorsionada.

En cualquier caso, sin tener en cuenta el paréntesis de la pandemia, las muertes por neumonía han alcanzado máximos históricos, en un contexto en el que los decesos por las patologías más frecuentes, como tumores o dolencias cardiovasculares, van a la baja o se mantienen estables gracias a los avances médicos. ¿Qué provoca, por tanto, que los fallecimientos por neumonía crezcan?

Como siempre sucede en medicina, las causas son diversas. Pero, sin duda, el factor que más está influyendo, según los neumólogos consultados por EL PERIÓDICO, es el envejecimiento de la población española. Y, como vivimos más pero, normalmente, en esos años de más se sufren enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune, este colectivo cada vez más numeroso es más vulnerable a sufrir neumonías y que estas sean graves.

Algunas de las neumonías más graves están causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos, que afectan más a personas mayores y con enfermedades crónicas

También puede tener influencia, según explica la neumóloga Rosario Menéndez, miembro de SEPAR (Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica), el incremento de microorganismos resistentes a los antibióticos, que también afectan más a las personas mayores y con enfermedades crónicas “porque normalmente tienen ya daño estructural en el pulmón y han recibido más antibióticos, por lo que su respuesta inmunitaria es peor” a la hora de luchar contra un agente que pueda causar pulmonía.

Escasa vacunación

A su vez, Guillermo Suárez-Cuartín, de la Sociedad Catalana de Neumología, pone el acento en que la pandemia ha dejado tras de sí “mucha desinformación sobre vacunas” y, ante ello, las tasas de inmunización de las vacunas que pueden frenar la neumonía (sobre todo frente al neumococo, que es la principal bacteria causante) son insuficientes.

Y otro inconveniente, añade, es que el cambio climático está provocando que los picos de contagios se retrasen un poco (hasta marzo). Sin embargo, las campañas de vacunación solo se realizan en otoño. “Habría que realizarlas a lo largo de todo el año porque ya no es un problema que solo aparece en invierno”, apunta. Y, como explicación al aumento de las muertes, también apunta a la contaminación, que también debilita el sistema inmune “y puede favorecer las infecciones”.

"El sistema sanitario no siempre tiene en mente que la neumonía es una de las principales causas de muerte; damos por sentado que hay que dar un antibiótico y ya está" Guillermo Suárez-Cuartín — Neumólogo

El problema, añade Suárez-Cuartín, que trabaja como neumólogo en el Hospital de Bellvitge, es que el sistema sanitario “no siempre tiene en mente que la neumonía es una de las principales causas de muerte y que puede dejar secuelas graves, a nivel pulmonar, en los bronquios o cardiovascular”. “Damos por sentado que hay que dar un antibiótico y ya está, cuando el manejo va más allá, por eso convendría actualizar los protocolos en los hospitales que no los tengan al día y que los profesionales sanitarios, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, renueven su formación”.

La formación

El especialista recuerda que el retraso en el diagnóstico o no suministrar el antibiótico adecuado puede hacer que una neumonía, en lugar de curarse sin dejar rastro, se complique con riesgo de causar la muerte. Es por eso que aboga por mejorar la formación de los profesionales sanitarios sobre las últimas novedades en el manejo de la enfermedad.

A este respecto, en los últimos años uno de los avances más importantes tiene que ver con el tiempo en el que se administra un antibiótico. Antes se prescribían en plazos más largos pero ahora “hay que adecuar el tiempo a la gravedad, al agente causante y al paciente porque, a veces, con cinco días, es suficiente”.

Para ajustar correctamente el tipo de antibiótico y la duración del tratamiento es importante afinar qué tipo de microorganismo ha provocado la neumonía y no solo realizar una radiografía para ver si están afectados los pulmones.

El diagnóstico

El problema es que no en todos los centros de salud o servicios hospitalarios disponen de las pruebas en sangre, esputo o moleculares necesarias para afinar el diagnóstico bacteriológico. “Los análisis moleculares, equivalentes a una PCR, son muy rápidos y nos ayudan a empezar a aplicar desde el principio el antibiótico adecuado, pero como son caros, no se usan de forma rutinaria en todos los servicios o centros de salud”, apunta Suárez-Cuartín.

“Los paneles de diagnóstico múltiple, que son rápidos, no siempre están disponibles o a determinadas horas no hay microbiólogo de guardia" Rosario Menéndez — Neumóloga

Coincide con esta opinión la doctora Rosario Menéndez, quien indica que “los paneles de diagnóstico múltiple, que son rápidos, no siempre están disponibles o a determinadas horas no hay un microbiólogo de guardia, algo que debería implementarse en todos los hospitales porque las primeras horas son cruciales en el manejo de una neumonía”.

Otra de las novedades en este campo tiene que ver con el uso de corticoides, en pacientes con mucha inflamación, dado que se ha descubierto que si se ‘ataca’ a la neumonía de manera “doble”, con antibióticos y ayudando al sistema inmune, las posibilidades de éxito se incrementan. Por ello, según explica Menéndez, se está investigando la posibilidad de usar biomarcadores para llevar a cabo un tratamiento personalizado, al igual que sucede en otras áreas, sobre todo en la lucha contra el cáncer.