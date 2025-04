Moda sin género: Cuando la ropa deja de imponer y empieza a acompañar

El antes y el después de la moda valenciana viene marcado por Pablo Carcasona. Los diseños 'genderless' son la gran apuesta de un joven diseñador que asegura que "diseñar sin pensar en el género como un límite es una manera de abrir puertas, no de cerrarlas". 'Genderless' es la voz inglesa de "sin género". Bajo esta premisa trabaja Carcasona, que sostiene que "no es simplemente una tendencia, es una necesidad. Es la forma en la que la ropa deja de imponer y empieza a acompañar". Una metodología que abraza la diversidad pero que, a su vez, supone un reto. "Porque los cuerpos son distintos, porque la industria aún está muy marcada por estructuras binarias, y porque hacer una prenda que funcione para muchas identidades exige una reflexión más profunda sobre el corte, la caída, el ajuste", explica el diseñador.

Carcasona, bajo el nombre Modis Studio, confecciona en su taller de València prendas a medida para sus clientas asegurándose de que cada prenda las haga sentir "irreverentemente perfectas". "Esta es una de las partes que más disfruto, porque me permite trabajar de cerca con cada persona y diseñar algo único para ellos", sostiene.

Uno de los diseños de Modis Studio durante un desfile / Modis Studio

Modis es, en palabras de su diseñador, una mezcla de provocación y cuidado. Es sexy, pero desde un lugar seguro. "Lo que buscamos es que quien se ponga una prenda nuestra —ya sea para el día a día o para un show— sienta que tiene un espacio donde puede atreverse, divertirse, jugar con la ropa y con su identidad sin miedo al juicio". No es solo una estética llamativa, es también una forma de empoderar desde lo textil, de crear una armadura con la que cada persona se sienta fuerte, libre y, sobre todo, vista.

"Es cuestión de diseñar con conciencia, desde la inclusión real. En Modis Studio trabajamos para que cualquiera pueda mirar una pieza y pensar “esto es para mí”, sin necesidad de etiquetas. Porque al final, la ropa no debería tener género, debería tener intención", sentencia el modisto.

Chanel, Lola Índigo e Inés Hernand

La juventud más influyente del país ya se ha rendido a las prendas de Carcasona. Celebrities como Inés Hernand o Lorena Castell, y cantantes de fama internacional como Lola Índigo o Chanel han escogido a Modis Studio para sus shows o apariciones públicas. Por ejemplo, Hernand presentó la pasada edición del Benidorm Fest ataviada con una llamativa chaqueta repleta de lazos rosas de la firma valenciana.

Para Carcasona, vestir a estas mujeres "fue una experiencia increíble porque, de alguna manera, me dio visibilidad y credibilidad dentro de un ámbito que antes veía como inalcanzable". Una credibilidad tan ansiada por los diseñadores emergentes que tratan de hacerse un hueco en uno de los sectores más difíciles. De hecho, la ciudad de València está viviendo un renacer en cuanto a la moda, algo que se deja ver en una incipiente infraestructura que apoya a los diseñadores locales. Proyectos como el Clec Fashion Festival o la Mediterránea Fashion Week, con cinco y tres ediciones a sus espaldas respectivamente, empiezan a consolidar una nueva apuesta por el diseño valenciano.

Pablo Carcasona, creador de Modis Studio / Modis Studio

De Modistilla a Modis Studio

Carcasona se dio a conocer como Modistilla con un proyecto que nació "en una escuela maravillosa donde me dieron total libertad para crear y ser". "Allí no solo impulsaron mi visión, sino que también conocí el travestismo local. Nací a la vez que dos drag queens increíbles, y juntos empezamos a jugar, a experimentar", recuerda.

Pero Modistilla, en verano de 2024, dio paso a Modis Studio. "Modistilla representaba al estudiante que se lanzó sin miedo, con ganas de experimentar, de aprender, de jugar. Fue esa primera etapa de descubrimiento que me preparó para todo lo que vino después". "Con el tiempo, sentí que había crecido, que mi visión era otra y que mi trabajo también había evolucionado. Así nació Modis Studio, una mirada más consciente y madura, que ya no lo hace todo “porque sí”, sino desde la experiencia, con criterio y con una intención clara", explica, y añade: "Modis sabe que no todo vale, porque ha aprendido de cada error, de cada acierto y de todo lo que ha pasado en el camino".

Los primeros pasos de Carcasona en la moda llegaron hace seis años casi por casualidad. De hecho, el diseñador asegura que iba para pastelero. "El mismo día que iba a matricularme en pastelería, algo hizo clic en mí y decidí cambiar el rumbo por completo. Terminé inscribiéndome en un grado de patronaje y confección, sin tener ni idea de que eso marcaría el inicio de todo", confiesa.

El modisto valenciano bebe de diseñadores consagrados como el georgiano Demna Gvasalia, actual director creativo de Gucci tras diez años al frente de Balenciaga y cofundador de Vetements, o Jil Sander, a quienes define como referentes.