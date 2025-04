Elena Benítez Cerezo, psiquiatra: "Ni los procesados ni el azúcar provocan TDAH en los niños"

Licenciada en Medicina con especialidad en Psiquiatría, la doctora Elena Benítez Cerezo es experta en el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a lo largo de la vida y forma parte del grupo de trabajo sobre los trastornos del neurodesarrollo de la Sociedad Española de Psiquiatría. Como madre, ha recibido en consulta diagnósticos duros de asimilar. Por eso se convirtió en 'mamá peleona'. No solo lucha por su familia sino por todos los niños, niñas y adultos cuyos cerebros no se rigen por los mismos esquemas que los neurotípicos. Su libro 'Hijos neurodivergentes' (RBA) es un ensayo científico y emocionante, una guía con información útil para derrumbar mitos, combatir pseudociencias y entender y educar desde la neurociencia, el respeto y el amor.

“Ahora todo el mundo tiene TDAH” es uno de los mitos más extendidos sobre el trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo lo combatimos?

En España, aproximadamente un 6,8% de los niños y adolescentes y un 3% de los adultos tienen TDAH. A día de hoy no tenemos evidencia de que haya un incremento en el número de niños que cumplen criterios del trastorno. Eso sí, antes los veíamos menos. ¿Por qué? Porque los profesionales que tratan con la infancia están más formados en trastornos del neurodesarrollo y los servicios de salud mental son más accesibles, lo cual facilita el diagnóstico. El acceso a la información y la concienciación también cuentan.

"Ni todos los niños inquietos tiene TDAH ni todos los TDAH son inquietos"

¿El estilo de vida puede impedir o frenar el trastorno?

El TDAH tiene un componente genético muy importante. Si tu hijo tiene un estilo de vida saludable y no ha nacido con bajo peso, que es un factor externo que afecta mucho al TDAH, puedes mejorar el pronóstico. Pero con una determinada carga genética, el estilo de vida no cuenta tanto. Evidentemente, la evolución del trastorno es mejor en una familia con hábitos de vida adecuados; es decir, deporte, alimentación equilibrada y rutinas. Pero no hay que vivir de espaldas a la realidad y pensar que lo único que tenemos que hacer es llevar una vida sana. En el TDAH influye la adversidad psicosocial. Nadie elige el barrio en el que vive y tampoco si tus padres trabajan 18 horas y te pasas el día solo delante de una pantalla. Nadie elige si sufres abuso sexual en la infancia, que es un factor de riesgo parar muchos trastornos de salud mental en la edad adulta.

Algunas voces achacan el TDAH a los ultraprocesados.

Evidentemente, ni el azúcar ni los colorantes son buenos pero la ciencia ha refutado su relación con el TDAH. Hay otros alimentos, como los ácidos grasos omega 3 y 6, que creemos que están relacionados con una reducción de los síntomas, pero no hay evidencia sólida.

"No es recomendable para la medicación en vacaciones: el déficit de atención no implica solo problemas para concentrarse para estudiar, también lo necesitas para cruzar la calle"

Ante alumnos muy movidos, algunos docentes enseguida sugieren la posibilidad de que tengan el trastorno.

Ni todos los niños inquietos tiene TDAH ni todos los TDAH son inquietos. Un maestro no es un endocrino pero es capaz de ver que un niño es demasiado alto o demasiado bajo. Con esto quiero decir que los profesores detectan características que no encajan con la etapa evolutiva, así que están capacitados para sugerir a los padres que les vea un profesional. Eso está muy bien. Lo que está mal es que, directamente, te digan que tiene TDAH. De todas maneras, a los niños con conductas externalizantes se les ve mucho, pero a lo mejor nos tendríamos que preocupar también por esa niña ensimismada, soñadora, con bajo rendimiento académico y tímida. A lo mejor tiene ansiedad por sufrir un TDAH no atendido.

¿A qué profesional debemos consultar?

Los pediatras de atención primaria son los más adecuados para el cribado porque saben si algo es un hecho aislado o responde a un desarrollo no armónico.

"A los niños con conductas externalizantes se les ve mucho, pero también nos deberíamos preocupar por esa niña ensimismada con bajo rendimiento académico: igual tiene ansiedad por sufrir un TDAH no atendido"

En caso de que haya diagnóstico ¿cuántas más terapias, mejor?

No. Caemos en la falacia porque hemos escuchado que la plasticidad cerebral es infinita durante los primeros años. La relación con la familia y la naturaleza también es estimulación temprana. Pero llenamos la agenda de nuestros hijos con natación, fisioterapia, logopedia… ¿Cuándo se aburre el niño? Nuestros niños necesitan tiempo también para aburrirse y ser niños.

¿Está a favor o en contra de la educación inclusiva?

Soy crítica tal como está planteada. Los profesores hacen lo que pueden, pero no puede ser que un niño se pase 8 horas por la mañana perdiendo el tiempo en el cole porque no hay suficientes medios para la estimulación cognitiva y por la tarde la familia tenga que cargar con todo. A los que defienden que en los colegios inclusivos se aprende a vivir con niños diferentes, les diría que sí, de acuerdo, pero eso se lo tienes que enseñar tú en tu casa a tu hijo.

Una creencia muy extendida entre las familias es que se debe descansar de la medicación en vacaciones.

El TDAH no solo es un problema para la vida escolar sino para toda la vida, incluida la social y la familiar. El déficit de atención no implica solo problemas para concentrarse para estudiar, también necesitas atención para cruzar la calle. No es recomendable parar la medicación, aunque hay excepciones.

"No puede ser que los niños estén ocho horas en el colegio sin estimulación cognitiva y que por la tarde la familia tenga que cargar con todo"

¿El tratamiento farmacológico es para siempre?

Depende. Sabemos que hasta en el 65% de los casos, los síntomas tienden a reducirse antes de la edad adulta. Pero solo en un 15% se produce una remisión completa. Es decir, una desaparición de los síntomas y de su impacto funcional.

En el caso del Trastorno del Espectro Autista, otro problema del neurodesarrollo, las pseudoterapias han metido sus garras. ¿Cuáles son las más peligrosas?

La quelación (que se aplica para tratar una supuesta intoxicación por metales pesados), el clorito de sodio (MMS) y las dietas de exclusión, como no tomar gluten.

¿Por qué no ingerir gluten conlleva tanto riesgo?

Retirar alimentos de la dieta de un niño no es lo mismo que con un adulto. Muchas veces, las dietas sin gluten son muy restrictivas y carecen de proteínas y nutrientes que el menor necesita, así que puede entrar en una situación carencial.

No le gustan mucho las expresiones neurodiversidad, capacidades diferentes o diversidad funcional. Prefiere neurodivergencia. ¿Por qué?

Neurodiversidad nos incluye a todos. En la diversidad visual está incluida una persona que no ve y también estoy yo, que necesito gafas para leer de cerca. No es justo que se nos incluya como igualmente diversos porque esas personas tienen unas dificultades a las que yo no me voy a enfrentar en la vida. Por eso me gusta más neurodivergencia, que da pie a pensar en las dificultades.

