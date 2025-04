Una historia local con ambición universal: el párkinson salta al cine desde València

Que el cine es terapéutico es una evidencia donde no vale la pena detenerse. El verdadero reto es que sea inspirador, y todo apunta a que Persiguiendo a Michael lo es. El metraje, dirigido por Juana Macías con producción de Kiko Martínez (Nadie es Perfecto), apura en València las últimas horas de rodaje sobre esta historia real y local: la de una joven diagnosticada de párkinson con 34 años y su largo camino hacia la aceptación, pasando por todas las fases emocionales que destapa una enfermedad. Su meta será conocer a Michael J. Fox, gracias a la oportunidad que le brinda una banda de rock compuesta por personas con este trastorno y otras discapacidades, y será en esa comunidad cuando la protagonista acepte que existe otra manera de vivir.

«Es un viaje personal hacia una terapia común», explicó ayer Martínez. Fue él quien quiso llevar a la gran pantalla la historia de su prima Jess, y buena parte de esta ficción es muy real: ella es Sonia, interpretada por Núria Herrero, mientras que la banda de música está inspirada en La Desbanda, fundada en València y cuyos integrantes tienen esta enfermedad neurodegenerativa. También València como escenario ha ocupado la mitad del rodaje, repartido también entre Madrid y Gran Canaria a lo largo de seis semanas.

Lejos de plantearse como un drama, Macías y Martínez llevan a la gran pantalla esta vivencia con humor y superación, donde la música también adquiere un rol protagonista, «sin ser un musical», según Martínez. «La hemos usado, sobre todo, en la parte más personal de la aceptación de la enfermedad y en momentos más oníricos que le produce la medicación a la protagonista», señala el productor.

Una momento durante la grabación de 'Persiguiendo a Michael', la película de Juana Macías que se rueda en València sobre la aceptación del párkinson. / Miguel Angel Montesinos / Ana de los Ángeles

Con un casting compuesto también por Paco Tous, Michel Noher, Lorena López y Sara Robisco, entre otros, la película aspira a alcanzar el público general para que esta causa cale en la sociedad como lo hizo antes Campeones, Intocable o Anora, que lograron poner la realidad de las capacidades alternativas en las grandes salas de cine. «Con el párkinson no se ha hecho nada así antes y esta es nuestra contribución a la causa», explica Martínez.

Precisamente, el equipo busca presentar a diferentes convocatorias de premios este metraje que todavía tiene una asignatura pendiente: la de la participación de Michael J. Fox, con quien ya se han abierto las conversaciones, tanto para contar con el apoyo de su fundación internacional como para sondear una virtual aparición estelar en la película.

El actor, conocido internacionalmente por su papel protagonista en Regreso al futuro, fue diagnosticado de parkinson también a una temprana edad y ha logrado situar este trastorno en las agendas sociales de todo el mundo. En Persiguiendo a Michael, conocer al actor es el objetivo de Sonia, pero el camino que le llevará hasta él será lo verdaderamente trascendente, al margen de si finalmente le conoce (en la trama) y si participa (en la película).

Asesoramiento necesario

El propio productor reconoció que no se ha requerido de una asesora de la enfermedad para poder llevar esta trama a una película, teniendo en cuenta todas las sensibilidades y casuísticas de este trastorno neurodegenerativo.

Una ficción que ha calado en el reparto, como bien reconoció ayer Lorena Gómez, que interpreta a Doris, que necesita silla de ruedas para desplazarse. «Ahí me he dado cuenta de lo poco adaptadas que están las ciudades y lo capacitista que es esta sociedad», apuntó ayer, como también el actor Michel Noher, que interpreta a Pedro, productor en la ficción de La Desbanda, cuyo personaje «no tiene aparentemente ningún problema de discapacidad, lo que no quiere decir que esté bien».