José Manuel Adánez, jefe de Ginecología del HUCA: "Me incliné por ser ginecólogo cuando logramos salvar la vida de una mujer con una hemorragia posparto"

El médico ovetense José Manuel Adánez García, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ingresa mañana jueves en la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias como miembro correspondiente. Su discurso llevará por título "La evidencia como valor clave en la mejora de equipos e indicadores en obstetricia y ginecología". El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala escalonada del Colegio de Médicos de Asturias (plaza de América 10, Oviedo). La presentación será realizada por Francisco Javier Ferrer Barriendos, académico de número y catedrático de Ginecología.

¿Cuándo y cómo decidió ser médico?

Mis padres pertenecieron a una generación que se sacrificó para que tuviéramos una educación privilegiada, mucho mejor que la de ellos. No debemos parar de aplaudirles. Mi padre era veterinario. Yo le acompañaba siempre que podía y me gustaba muchísimo. En ocasiones, una vaca postrada tras un parto se levantaba inmediatamente tras la administración de suero con calcio. Parecía un milagro. Me enseñó la satisfacción por la curación y qué mejor que hacerlo en medicina.

¿Por qué eligió ginecología?

Tuve dudas entre pediatría y ginecología. La asignatura de Ginecología la impartía el profesor Ferrer, que nos hacía disfrutar del proceso de aprendizaje, y posteriormente las prácticas en el Hospital General se convirtieron en determinantes. Nos quedábamos a dormir en una litera y una noche hubo una emergencia: una hemorragia posparto que parecía irresoluble. Tras muchas horas de manejo y esfuerzo que a mí me pareció heroico, a la mañana siguiente, y tras una histerectomía, la mujer sobrevivió. Allí decidí que quería hacer lo mismo.

¿Cuáles han sido los principales hitos de su trayectoria profesional?

Antes se trabajaba mucho el sentido clínico y las decisiones se tomaban fundamentalmente por la experiencia. Cualquier inexperto como yo se sentía perdido. La irrupción de la medicina basada en la evidencia nos hizo tener un puerto al que dirigirnos. Pudimos aplicarla a la cirugía laparoscópica, a la asistencia médica y especialmente al parto, que es el acto clínico que mayor variabilidad asistencial presenta en medicina. En medio de la incertidumbre, la aplicación de la evidencia en equipo quizás sea el mayor logro.

¿Con qué maestros considera que tiene una especial deuda?

La lista incluye desde el padre Dictino, del colegio San Ignacio, hasta mis compañeros actuales, que son ejemplares. Si tuviera que destacar, podría ser la influencia académica del profesor Ferrer; en metodología, al doctor Juan Larraz, del Hospital Donostia; y a nivel humano y práctico a muchos, como Félix Baragaña, Ana Escudero…

¿Cuáles son los principales avances en su especialidad en los últimos tiempos?

Las buenas prácticas, que incluyen sobre todo el "qué no hacer" o "hacer menos", centrando el foco en la mujer. No operar una endometriosis, si no es estrictamente necesario para el bienestar de la paciente, es un buen ejemplo de ello. Las técnicas quirúrgicas han mejorado, de tal modo que una histerectomía puede estar ingresada menos de 24 horas cuando antes estaban siete u ocho días. En obstetricia, la aplicación de la evidencia y la vigilancia fetal y materna han conseguido reducir la prematuridad y la morbilidad materna. El establecimiento de consultas multidisciplinares y sesiones con Endocrinología, Neonatología, Pediatría y Medicina Interna han conseguido reducir la morbilidad maternofetal. Las buenas prácticas en humanización miran a la mujer y tratan de que tenga el mejor recuerdo de un momento que no va a olvidar jamás.

¿Y los mayores desafíos a corto o medio plazo?

En obstetricia, los desafíos son superar los problemas asociados a la baja natalidad y prevenir en nuestras jóvenes y adolescentes la deriva que están tomando en los últimos años la enfermedades de transmisión sexual; y en ginecología, la implantación masiva de la cirugía mínimamente invasiva, especialmente la vía vaginal en patología benigna.

En su discurso hablará de la evidencia como valor clave en la mejora de equipos e indicadores en obstetricia y ginecología. Antes se refirió a este asunto.

Hablaremos de las dificultades externas e internas que tiene la especialidad y por qué muchos y excelentes profesionales se alejan de ella. También ofreceremos soluciones. Tenemos recursos, tanto metodológicos como de actitud individual y colectiva, para devolver la belleza a la obstetricia y tenemos que utilizarlos.

¿Qué objetivos de mejora tiene planteados el servicio de Ginecología del HUCA?

Lo más urgente es incrementar las consultas de alta resolución en el HUCA y en el Monte Naranco, y acortar el proceso asistencial desde atención primaria. También centrar nuestros esfuerzos en desarrollar técnicas quirúrgicas que mejoren la vida de la paciente y abandonar las prácticas innecesarias; y ampliar el volumen en la Unidad de Reproducción manteniendo su calidad. Avanzar en el proceso de humanización también está dentro de los objetivos.

¿Qué significa el ingreso en la Real Academia?

La medicina es el sector de la sociedad que más confianza inspira. Para mí, el ser propuesto como miembro de la Real Academia es un reconocimiento al servicio de Ginecología del HUCA y a su esfuerzo para intentar devolver esa confianza a la sociedad, que ha depositado en nosotros su patrimonio más valioso, su salud.

