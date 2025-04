Una mujer de 67 años tras recibir una vivienda pública: de residir nueve años en la antigua cárcel con ratas a conseguir un piso en el centro de Palma

"Llevaba nueve años viviendo en la cárcel antigua, no tenía más remedio. A partir de hoy ya tendré una casa y podré estar más tranquila en mi jubilación". Es el testimonio de Josefa García, una mujer de 67 años que hoy ha recibido las llaves de uno de los 25 pisos públicos que ha repartido el Govern a través del IBAVI. Antes de que estallara la crisis habitacional en Baleares, esta mujer residía en una habitación pagando 250 euros al mes.

Sin embargo, el aumento desorbitado de los precios provocó que acabara viviendo en la antigua prisión de Palma, donde ha permanecido los últimos nueve años. "Había mucho jaleo, gente que toma cosas, ratas muy grandes y mucha basura, no se limpiaba nada", asegura García. Así, tras estar más de una década en las listas de espera, hoy finalmente ha podido acceder al que será su nuevo piso en el centro de Palma. "Yo me he jubilado hace poco y gracias a dios a partir de ahora podré estar más tranquila", determina.

Miedo por quedarse sin casa

Otro de los inquilinos de esta promoción pública que también llevaba mucho tiempo esperando es Francisco Romero, de 69 años, que hoy ha recibido las llaves de su nuevo hogar. Según explica el hombre, el poder acceder a este piso ha sido "una salvación" ante el miedo que tenía de quedarse sin casa. "El piso donde yo vivía de alquiler nos hacían renovar cada seis meses el contrato. Con la edad que tenemos sentíamos una inseguridad enfermiza porque no sabíamos si nos iban a echar", afirma.

Por otro lado, Romero hace hincapié en la diferencia de precios de estas viviendas del IBAVI respecto al precio de mercado actual. "Una vivienda aquí en Baleares te vale de 1.200 euros para arriba, solo podíamos pagar y morirnos de hambre. De esta manera podemos pagar el alquiler, comer y va a ser nuestra salvación".

"Vivía en un cuarto sin ascensor"

En el caso de Luis García, de 75 años, también se muestra muy feliz con esta vivienda pública, la cual califica como "un regalo" dada su situación. "Vivía en un cuarto piso sin ascensor, y subir con la edad que tenemos se hace complicado. Esto ha sido un regalo, una maravilla". En este sentido, el hombre también hace referencia al importe de alquiler, siendo una gran diferencia respecto a lo que pagaba anteriormente. "Tenía un alquiler muy alto, hasta ahora pagaba unos 700 euros, y la pensión que tengo es de 1.200. Aquí ahora pagaré 350, es un regalo".

Entrega de pisos

El Govern de Marga Prohens ha entregado esta mañana una promoción de 25 viviendas públicas destinadas a personas mayores de 65 años. El conseller del ramo, José Luis Mateo, ha sido el encargado de otorgar las llaves de las viviendas dotacionales del IBAVI en régimen de alquiler situada en la calle Lope de Vega, número 3, de Palma.

Respecto al perfil de los adjudicatarios, son ocho parejas y once personas solas, todos mayores de 65 años. En cuanto a las cinco viviendas restantes, se han cedido mediante convenio a AMADIP para personas con discapacidad intelectual. Cabe destacar que estas cinco viviendas se suman a las quince que el IBAVI ya tiene conveniadas con esta entidad del tercer sector.

