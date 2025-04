Ramón Bataller, referente en el daño del alcohol en el hígado: "Las niñas ya beben más que los niños en España"

El doctor Bataller es uno de los mayores especialistas mundiales en el impacto del consumo de alcohol sobre las enfermedades del hígado. Tras su paso por la Universidad de Pittsburg, en Estados Unidos, donde ha vivido casi 12 años, el Jefe de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona sigue su particular batalla contra un consumo socialmente aceptado en un país donde se bebe "bastante". Dice que en estos días de duelo por la muerte del papa Francisco se identifica con él, con su amor por los más desfavorecidos y vulnerables. "He dedicado la vida a las personas con alcoholismo, a las que se presta una menor atención en la sociedad", confiesa. Admite que le preocupa, mucho, el consumo de alcohol en menores y que, en los últimos años, ha visto un aumento notable de niñas y adolescentes mujeres que beben, algo, advierte, a lo que hay que estar muy atento. También alerta sobre la mezcla de alcohol y cocaína, una droga cuyo alto consumo, le sorprende, está demasiado "normalizado" en España.

"Hay que meterles en la cabeza a los jóvenes que uno se lo puede pasar bien o desinhibir sin beber"

-¿Cómo valora el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad del Gobierno?

-Estoy bastante al tanto, porque nos reunimos en el Ministerio de Sanidad. En teoría no haría falta esta ley si se cumplieran las normas que ya hay porque no se puede vender alcohol a menores de 18 años. Pero esta ley amplía un poco la cuestión a nivel de publicidad o que al lado de los colegios no pueda haber sitios donde vendan alcohol. Pero, claro, quitar un bar al lado de un colegio en España... Además de medidas restrictivas, hay que meterles en la cabeza a los jóvenes que uno se lo puede pasar bien o desinhibir sin beber. A la mañana siguiente te levantas con buen cuerpo y durante toda la juerga sabes lo que estás haciendo y nadie se aprovecha de ti, ni tú de nadie, ni tienes riesgo aumentado de violencia, ni más accidentes y, además, te cuidas la salud.

"El alcohol puede predisponer al abuso y el abuso, predispone a que tengas un trastorno por uso de alcohol"

-¿Ha notado un cambio en cuanto al patrón de consumo en adolescentes?

-Aunque es verdad que siguen bebiendo mucho, hay una juventud un poquito más consciente de la salud. Pero también hay un dato, que justo ahora publicamos en un 'paper' en la revista JAMA, y es que, en Estados Unidos casi todos los pacientes con hepatitis asociada al alcohol son mujeres jóvenes y, además, con mucho antecedente de abuso sexual. Porque el alcohol puede predisponer al abuso y el abuso predispone a que tengas un trastorno por uso de alcohol. Con lo cual se sufre mucho. Ha habido un aumento de cirrosis y hepatitis asociadas al alcohol en mujeres jóvenes en países anglosajones de manera escandalosa.

-¿Qué está sucediendo en España?

-Hay un dato que nadie tiene en cuenta: que las niñas beben más que los niños. Me preocupa mucho. Pasó con el tabaco. Tengo 59 años pero, cuando era niño, el cáncer de pulmón y los infartos eran cosas de hombres, hasta que empezaron a fumar más las mujeres. Ahora es un poco lo mismo: aún no estamos viendo tanto aumento de hepatitis asociadas al alcohol en mujeres jóvenes, pero sí las niñas beben más que los niños, se necesitan unos años para que empiece a notarse los efectos en su salud.

-¿En el caso de las mujeres, está más invisibilizado el alcoholismo?

-Sí, sin duda. Está más estigmatizado el alcohol por el machismo de la sociedad. Yo siempre pongo un ejemplo: entras en un bar y ves a una mujer bien vestida tomándose un whisky y piensas 'una perdedora, una alcohólica, le ha ido mal'. Ves a un hombre bien vestido y piensas: 'acaba de hacer un negocio en su vida, es un ganador'. Hay un estigma. Vivimos en una sociedad en la que el alcohol es una cosa de hombres y donde, además, una mujer no puede tener adicciones.

"El patrón ya no es el alcohólico de toda la vida este que bebía 25 cervezas y le tiembla la mano si intenta dejarlo"

-¿Ha cambiado el perfil de la persona adicta al alcohol?

-Hay un nuevo tipo de adicción que es un bebedor moderado que, además, tiene síndrome metabólico e hipertensión, está obeso, está encaminándose hacia la cirrosis, le dices que lo deje y no puede, a pesar de hacerlo moderadamente. Cada vez se está considerando más este patrón como trastorno por uso del alcohol. Ya no es el alcohólico de toda la vida este que bebía 25 cervezas y le tiembla la mano si intenta dejarlo. No.

-¿Cómo se ayuda a salir a una persona que lleva toda una vida bebiendo?

-Si uno no identifica a alguien que bebe, lógicamente no puede ayudarle. ¿Cómo vamos a curar algo que no identificas? Hay un nuevo test que 'pilla' todo lo que has bebido el último mes, además cuantificado. Ya lo hemos implementado en el Hospital Clínic -se llama PEth- porque no estaba en España. Solo lo tenía el Laboratorio Antidopaje de Catalunya. Enfermos que uno sospecha de patología alcohólica y que lo niegan, les haces un test y ahí no se escapa ni uno. Hay muchísimas personas que no lo dicen por estigma o vergüenza. Eso lo primero. Una vez identificado, entonces uno ha de intentar que el enfermo acepte dejar la bebida y ayudarle con los medios necesarios.

A mí, en Estados Unidos, me fue muy bien pasar visita a pacientes junto con una psicóloga. Esto en España es más difícil.

-¿Qué pasa a la gente más mayor?

-Que, culturalmente, esto de ir a un psicólogo o a alguien que les ayude, genera una gran resistencia en gente de más edad. A mí, en Estados Unidos, me fue muy bien pasar visita junto con una psicóloga. Esto en España es más difícil, pues hay menos cultura de que a un enfermo lo visiten varios especialistas a la vez. También es verdad que hay pocos especialistas de adicciones. Y luego, otra cosa que también sucede es que hay muy poca detección precoz de enfermedad hepática silente en centros de salud de primaria o en centros de adicciones donde se ve a gente que bebe mucho.

"El alcohol es intocable porque es un negocio muy lucrativo y, a veces, se prioriza sobre la salud"

-¿Y cómo se controla la presión de la industria del alcohol?

-Ahora estoy haciendo un estudio utilizando inteligencia artificial, que me ayuda a buscar fuentes. Sobre todo lo que hacen las compañías de alcohol y los lobis do para promocionar el hecho de que el alcohol es una sustancia que te da potencia en el deporte, éxito social, incluso potencia las relaciones interpersonales, cuando es lo contrario: te deja impotente, aislado socialmente, etcétera. Y luego, cómo maniobran para evitar que haya leyes que permitan que se ponga un cartelito para advertir de que el alcohol es adictivo y de que si una persona no lo puede controlar, llame a un número de teléfono. No se dejó hacer en España, ni en Europa. El alcohol es intocable porque es un negocio muy lucrativo y, a veces, se prioriza sobre la salud. Pondría, además, un cierto impuesto a cualquier bebida alcohólica. Pero no un impuesto sin sentido, sino con un propósito. Que paliara, de alguna manera, el daño a víctimas, por ejemplo, de accidentes de tráfico causados por el alcohol. O que fuera a investigación.

"En España, se considera a la cocaína es como el 'nuevo porro'. Se ha normalizado socialmente"

-Usted también ha alertado sobre el consumo de alcohol y cocaína

-De manera coloquial digo que en España, se considera a la cocaína es como el 'nuevo porro'. Se ha normalizado socialmente. Somos el segundo mayor consumidor del mundo, después del Reino Unido. Y Barcelona es la primera ciudad de toda Europa. Se compra demasiado fácilmente, y parece que se ha bajado la guardia a nivel social y policial. El traficante no tiene el miedo que tenía antes con la heroína. Y, en segundo lugar, no hay una percepción de gravedad. Y en esta droga hablamos de palabras mayores, pues puede causar muerte súbita y enfermedades graves, en especial cuando se junta con el alcohol.

