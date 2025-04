Amazon busca pueblo para celebrar la tercera edición de ‘Las Fiestas Prime Day’ ¡Puede ser el tuyo!

Para muchos españoles, los pueblos son sinónimo de felicidad. Y es que no solo nos trasladan a nuestra infancia, a esa época despreocupada llena de aventuras y descubrimientos, sino que también son un lugar de descanso y disfrute vacacional, de gastronomía, y fiestas por todo lo alto. ¿Quién no recuerda acaso las fiestas de su pueblo? (o de algún amigo, si no tiene esa suerte). Pues se acerca otra fiesta, una gran celebración, que tendrá lugar en una localidad española que puede ser la tuya.

Y es que Prime Day, el evento de ofertas exclusivo para clientes Prime de Amazon vuelve en julio, y la compañía quiere celebrarlo por tercer año consecutivo con ‘Las Fiestas Prime Day’. Durante Prime Day, los clientes Prime podrán disfrutar de algunas de las mejores ofertas del verano de Amazon y ahorrar en productos de las mejores marcas, así como en artículos en tendencia y productos exclusivamente a la venta en Amazon.

En 2024, durante las 48 horas que duró el evento, se batió el récord de ventas, con más productos vendidos que en cualquier Prime Day anterior, y los clientes Prime de todo el mundo ahorraron miles de millones en ofertas de todas las categorías. Además, los vendedores independientes, la mayoría, pequeñas y medianas empresas vendieron más de 200 millones de productos durante el evento de ofertas.

El año 2024 también fue el año de entregas más rápidas para los clientes Prime de su historia. Amazon entregó más de 9.000 millones de artículos el mismo día o al día siguiente en todo el mundo y los clientes Prime ahorraron cerca de 95.000 millones de dólares en entregas rápidas y gratuitas. En España, Amazon también batió su récord de entregas rápidas para los clientes Prime y se entregaron más de 160 millones de artículos el mismo día o al día siguiente, un 10% más que el año anterior y los clientes Prime ahorraron, de media, más de 115 euros en entregas rápidas y gratuitas, más del doble del precio de la suscripción Prime anual.

Como peculiaridad este año, la compañía ha lanzado el concurso ‘Amazon Busca Pueblo’, donde se elegirá al pueblo anfitrión de ‘Las Fiestas Prime Day’, una celebración de la que podrá disfrutar toda la familia de forma gratuita. Esta festividad acogerá música, juegos, gastronomía, mercados de pequeños negocios, muchas sorpresas más, y sobre todo, ¡diversión para todos! ¿Quieres que tu pueblo acoja este gran evento? Toma nota, porque todos aquellos municipios que quieran optar a ser elegidos anfitrión de ‘Las Fiestas Prime Day’ pueden presentar su candidatura hasta el próximo 8 de mayo.

Paella gigante en ' Las Fiestas Prime Day 2023', celebrada en Sotosalbos (Segovia). / .

“Estamos muy contentos de anunciar la tercera edición de ‘Las Fiestas Prime Day’, uno de nuestros eventos favoritos, que desde hace tres años trasladamos a una pequeña localidad de nuestro país, para mostrar la riqueza social y cultural de nuestros pueblos y dar así la bienvenida a Prime Day, nuestro evento de ofertas exclusivo para clientes Prime que vuelve en julio”, declara Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa. “En Amazon estamos comprometidos con llevar todo lo que nos pidan nuestros clientes a cualquier rincón del país”, y por ello, valoramos mucho dar apoyo a las áreas rurales y poder celebrar con ellos la undécima edición de Prime Day”, prosigue Ana Costi.

Con esta gran iniciativa, Amazon reafirma así su compromiso con el desarrollo económico y social del medio rural, dando visibilidad a la vida en los municipios más pequeños, fomentando su desarrollo y acercando a sus habitantes, pymes y negocios las oportunidades que el comercio electrónico brinda a sus residentes y comerciantes. La red logística de la empresa permite llegar al 100% de los códigos postales de la península, y a más del 90% de ellos en solo 2 días.

Un homenaje a nuestras tradiciones

Las festividades populares son para muchos uno de los momentos más esperados del año, y es que, según el estudio realizado por Beruby para Amazon, 8 de cada 10 encuestados aseguran acudir a fiestas de pueblo durante el verano, independientemente de si tienen pueblo o no. Además, hay un 40% que asiste tanto a las del suyo propio como a las de los pueblos vecinos, y un 13% que, aunque no tiene pueblo, acude a las de las localidades cercanas a su lugar de residencia.

En 2024, Medinaceli (Soria) fue la localidad que acogió este evento, en el que además se consiguió el título GUINNESS WORLD RECORDS ™ a la charanga más grande del mundo.

Amazon logró el Récord Guinness a la charanga más grande durante la celebración de ‘Las Fiestas Prime Day 2024’ en Medinaceli (Soria). / .

¿Qué requisitos debe cumplir mi pueblo?

Desde su lanzamiento el pasado 7 de abril, el concurso ‘Amazon busca pueblo’ ha despertado el interés de pueblos de toda España, que han mostrado su ingenio y creatividad compartiendo sus candidaturas a través de las redes sociales. Los participantes han enseñado sus rincones más emblemáticos, sus tradiciones y su gente con el objetivo de convencer al jurado de por qué su pueblo debería ser el elegido.

La localidad que finalmente se convierta en anfitriona de ‘Las Fiestas Prime Day’ debe estar ubicada en España, tener menos de 500 habitantes censados y contar, al menos, con una plaza con aforo para unas 2.000 personas y un campo de fútbol o similar para poder realizar actividades al aire libre. También se valora la riqueza arquitectónica y natural, y la calidad de los accesos por carretera y las conexiones de transporte.

Además de tener en cuenta estos requisitos, todos aquellos que quieran participar pueden consultar las bases legales del concurso aquí.

El jurado que elegirá al pueblo para celebrar ‘Las Fiestas Prime Day’

El pueblo ganador se conocerá el próximo 20 de mayo, y será elegido por un jurado de excepción en el que participan el presentador y meteorólogo Roberto Brasero, el creador de contenido Xuso Jones, Ana Costi, responsable de Amazon Prime para Europa, y Pablo Maderuelo, director de la alianza Vivaces, que reúne empresas que apoyan al medio rural.

La Caja Prime de ' Las Fiestas Prime Day 2024' de Medinaceli. / .

Compromiso con el entorno rural

Esta celebración es también un reflejo del compromiso de Amazon con el desarrollo económico y las pequeñas empresas del entorno rural, ofreciendo a los comercios locales la oportunidad de vender sus productos más allá de su municipio en amazon.es o de repartir los pedidos de Amazon a sus vecinos a través del programa Amazon Hub Delivery, garantizando una entrega más rápida y sostenible.

Uno de los puestos de mercado de 'Las Fiestas Prime Day 2024'. / .

Según un estudio reciente de la consultora económica NERA, los compradores online de las zonas rurales valoran más los beneficios del comercio electrónico que los que residen en las ciudades, ya que les ayuda a superar las limitaciones que encuentran en sus municipios.

De hecho, el 45% de los consumidores rurales valora la amplia selección de productos que ofrece el comercio electrónico, 4 puntos más que quienes compran en ciudades. Además, el 57% destaca que las compras online les ayudan a recortar distancias a la hora de adquirir productos, ya que los residentes rurales tienen que recorrer, de media, entre el doble y el triple de kilómetros que sus vecinos urbanos para poder comprar lo que necesitan.

No dejes pasar esta oportunidad única de que tu pueblo sea el elegido para celebrar ‘Las Fiestas Prime Day’. Si crees que tu localidad tiene todo lo necesario para convertirse en ganadora, presenta tu candidatura antes del 8 de mayo y demuestra por qué tu pueblo merece ser el anfitrión de esta fiesta. ¡La próxima gran celebración podría tener lugar en tu pueblo!