La actriz Mariona Terés desvela la extraña situación que vivió: "me giré y me fui del cabreo"

Mariona Terés se ha hecho popularmente conocida por diferentes series, entre la que destaca la comedia Paquita Salas. La ficción creada por los Javis y protagonizada por Brays Efe le ayudó a abrirse todavía más puertas, haciendo que una gran parte del público la conociese. A pesar del éxito, la realidad de los actores es totalmente diferente. Muchos se ven obligados a buscar otro empleo para poder subsistir, como fue el caso de Terés. Se vió obligada a trabajar de camarera para llegar a fin de mes.

A través de sus redes sociales, ha querido explicar a sus seguidores la peculiar situación que vivió trabajando en un bar a finales del año 2017. Todo empezó cuando, tras una larga jornada, un chico no dejaba de mirarla de forma intensa. "Pensé que esta persona me había reconocido de Paquita Salas", comenta. La primera temporada se estrenó en julio de 2016, en la extinta plataforma de Atresmedia Flooxer. Un proyecto algo amateur, sin un gran presupuesto y poca publicidad, pero gracias al boca a boca logró convertirse en un gran éxito. Tras la serie le llegó el reconocimiento del público.

Mientras Mariona acababa su jornada el chico se le acercó y con pena le dijo: "¿sabes que se va a hacer Paquita Salas 2?". Incrédula ante lo que le estaba diciendo el desconocido le espetó cabreada: "sí, y yo estoy". Terés no recuerda cómo terminó la conversación pero añade que: "me giré y me fui del cabreo".

Precariedad laboral

Según la actriz, el 60% de los actores necesita otro trabajo para poder subsistir. A pesar de la dificultad de muchos artistas por encontrar la estabilidad laboral, Terés afirma que está "muy orgullosa y feliz de lo conseguido". Explica, delante de sus seguidores, que hace dos castings al año, "esa es mi media, no hago más". A la actriz le gustaría no solo hacer un "capitular", que es a lo que se le conoce como aparecer en un único capítulo en una ficción, pero expone la dificultad de la profesión: "es como es y le tienes que encajar a muchas personas".

A pesar de las problemáticas, dice estar feliz y en un buen momento profesional. Ahora se encuentra inmersa en una gira teatral con la obra 'Las que gritan', que protagoniza junto con Eva Isanta, Soledad Mallol y Rocío Marin. Además, acaba de estrenar la serie 'Mariliendre', dirigida por los Javis, con los que vuelve a coincidir profesionalmente.