La "angelical" RoRo estalla en redes sociales por una supuesta infidelidad: "¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado esto"

La creadora de contenido Rocío López, conocida en redes sociales como RoRo, ha estallado en sus redes socialespor los rumores de una supuesta infidelidad que la influencer habría cometido durante una visita a la casa de Jake Paul a la que acudió para entrenar.

A través de una publicación en sus perfiles, la Tiktoker que se hizo famosa por su destreza en la cocina y en las manualidades, que iba narrando paso a paso con un tono angelical ha querido desmentir estas acusaciones, empleando un tono agresivo que dista mucho del que suele emplear para sus publicaciones.

Si bien la creadora de contenido asegura que "no quería tener que aclarar nada de esto, porque me parece una tontería", finalmente se ha visto obligada a aclarar lo sucedido porque "me estáis faltando el respeto a mí y le estáis faltando el respeto a Pablo, que es mi persona, mi vida, mi novio", aclara mientras justifica que los hechos que se le atribuyen "no tienen sentido" porque "la infidelidad va en contra de todos mis valores como persona".

"Estáis malitos de la cabeza todos"

"¿Me he ido a casa de Jake Paul con él a solas? No. ¿He pasado la noche en su casa con él? Obviamente que no" desmiente la Tiktoker antes de explotar. "¿Quién ha sido el subnormal que se ha inventado este rumor, porque yo en mi vida he dicho nada de esto", lamenta la influencer visiblemente molesta mientras carga contra el público. "¿Qué coño os pasa? Estáis malitos de la cabeza todos".

La Tiktoker recuerda que su versión está corroborada "porque está todo grabado en Youtube". Así, acusa a los internautas de querer crear una polémica "donde no la hay". "Se os está yendo la cabeza de una manera,... Dejad de inventaros cosas y de montaros vuestras películas para sacar dos minutos de atención en redes", pide antes de zanjar la polémica en un tono elevado: "Dejad de proyectar vuestras inseguridades sobre mí y sobre vuestra relación, porque no es mi culpa que no os hayan querido".