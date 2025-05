¿Puede predecir la Inteligencia Artificial el nuevo apagón en España?

El pasado lunes 28 de abril España vivió un apagón eléctrico que mantuvo a todo el país sin luz durante más de ocho horas. Este hecho histórico, que ha ocurrido por primera vez en el siglo XXI este 2025, ha pillado por sorpresa a la población y ha causado que miles de personas hagan acopio de productos y materiales de primera necesidad para poder hacer frente a un nuevo apagón de estas características.

El corte del suministro eléctrico a nivel nacional provocó el caos en transportes, comercios y telecomunicaciones dejando cientos de trenes varados en las vías durante horas, pasajeros pernoctando en estaciones y millones de usuarios desconectados y sin poder comunicarse.

¿Es posible un nuevo apagón en España?

Ante la situación vivida el 28 de abril, son muchos los que se preguntan si el país podría enfrentarse de nuevo a un apagón general y, lo más importante, cuándo será. La inteligencia artificial se aventura a dar dos fechas: el 25 de julio y el 17 de agosto de 2025. Estos días es consideran como posibles momentos de riesgo debido a factores como la alta demanda eléctrica en verano y condiciones meteorológicas extremas. No obstante, estas predicciones carecen de respaldo oficial y se consideran meras especulaciones, tal como advierte ChatGPT.

Lo cierto es que la inteligencia artificial no puede predecir cuándo ocurrirá un nuevo apagón en España. Es prioritario no caer en bulos y buscar información de fuentes oficiales. Sobre este tema, la información veraz proviene de Red Eléctrica Española, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Emergencias o compañías eléctricas, además de los medios de comunicación oficiales.

Investigación en curso

Si bien la investigación sobre las causas del apagón todavía continúa en curso, son varias las hipótesis que se han ido lanzando. Según el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ese día se registraron dos desconexiones separadas por un segundo y medio en la región suroeste peninsular que provocaron una caída brusca de la frecuencia. La primera fue absorbida por el sistema pero la segunda llevó al colapso aunque, de momento, no se ha determinado el origen exacto del incidente. En este sentido, añadió que la localización de los eventos “puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar” pero está sin confirmar por lo que animó a no especular con esto hasta que no se tengan todos los datos.