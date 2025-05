Qué es el journaling y por qué la ansiedad se combate escribiendo

El auge de la terapia ha ido de la mano de la ansiedad crónica y generalizada que caracteriza nuestro tiempo. La proliferación de técnicas, ejercicios y formas de evasión para combatir el estrés constante y la velocidad que la vida ha tomado es innegable, y entre ellas se encuentra el 'journaling', término anglosajón para referirse a la escritura de un diario, pero con mucha más profundidad que hacer un relato de lo que ha sucedido en el día.

Melany Domínguez Ruiz se ha convertido en una profesional de esta técnica, con su background en marketing y su experiencia personal como escritora de diarios. De ahí ha creado la marca It's Ok Generation, un espacio donde se aborda esta técnica y que se plasma en su propio diario, Feel Good Journal, creado en Valencia y supervisado por psicólogos.

Es el primer diario en español guiado e ilustrado para llevar a cabo esta práctica y va por su tercera edición. De ahí que la presentación física esté rodeada de expectación. Lo hará mañana por la tarde en la Floristería de Fulanito y Menganita, un espacio que ha creado las 'Blooming sessions' que va a inaugurar Domínguez en su primera convocatoria. Será una serie de encuentros con profesionales de diferentes disciplinas que se entrelazan, de una u otra manera, con las flores.

Para ello, además de una breve introducción sobre la técnica, el taller -gratuito hasta agotar plazas- va a crear "El jardín de las cosas que nos hacen bien", donde se fusionarán las reflexiones de cada participante escritas sobre un papel corrido acompañado por flores de primavera.

El diario Feel good Journal de It's Ok Generation en la Floristería de Fulanito y Menganita, donde se ha convocado el encuentro. / MDR

Un primer contacto con la escritura de autoconocimiento que se llevará a cabo "en un lugar armonioso y de bienestar, en un espacio seguro donde podremos hablar de todo y procesarlo, donde podemos alimentar los dos mundos y, nunca mejor dicho, florecer", señala Domínguez.

La creadora es valenciana y con esta actividad busca crear una "despensa de cosas que nos hacen bien". Aunque mañana se vaya a hacer en directo, en el propio diario existe este apartado donde se invita a reflexionar sobre pequeñas cosas que contribuyen al bienestar, un listado a donde acudir cuando algo se tuerce o la depresión y los sentimientos negativos aparecen en algún momento del día.

"Cuando pensamos en escribir un diario pensamos en la típica narración diaria de lo que ha pasado a lo largo del día, pero el 'journaling' se compone de apartados que, a través de preguntas, respondes tú misma sobre asuntos que necesitas visibilizar y no siempre hacemos", explica. Además de la propia escritura, el 'journaling' usa también pintura y rotuladores para estimular la creatividad.

Poner los pies en la tierra

La impulsora de este diario que diseñó, editó y autopublicó hace casi un año también apunta a que este momento de reflexión que dedicamos a nosotros mismos cuando nos enfrentamos a un cuaderno es una forma de poner los pies en la tierra. "Te ayuda a conocerte mejor, tus sentimientos... te ayuda a escucharte", señala.

Que la escritura es una forma de serenidad ante tanta velocidad no es una novedad, pero no todo el mundo puede enfrentarse a ello. De ahí que el diario esté guiado y en la actividad propuesta sea Domínguez quien vaya dando las pautas. "Vivimos arrastrados por una marea, pero luego ves el consumo de pantalla que hemos hecho en la última semana y salen más de cinco horas al día, lo que da pie a preguntarse si parte de ese tiempo no lo podríamos haber dedicado a nosotros mismos, a habernos priorizado", explica. "El 'journaling' es un acto de autocuidado muy sencillo y muy poderoso", concluye.

Una actividad muy asentada en los países anglosajones, donde diversos estudios apuntan al beneficio a todos los niveles que tiene sobre quien lo ejercita, porque escribir tiene un efecto de embudo "que hace que nos sintamos mejor, porque ordenamos pensamientos y bajamos revoluciones", señala Domínguez.