El apagón y el rearme europeo disparan el interés en cursos de supervivencia

La Unión Europea incluyó en su kit elementos parecidos a los que la gente salió a comprar en marabunta tras el apagón: radios, pilas, linternas... Pero, ¿qué dicen los expertos? Concuerdan en la lógica de tener iluminación y estar informados, pero aseguran que no es suficiente. Orosa indica que hay que tener provisiones separadas, por un lado para casa, donde es importante la alimentación en conserva, iluminación, una cocinilla y una radio, y por otro tener una mochila de emergencia. Esta es fundamental en zonas rurales, sobre todo en época de incendios. En ella se debe incluir documentación, en fotocopia o en un pen drive, elementos para hacer fuego, otros que sirvan para crear un refugio y agua. El experto recuerda que cuando fue el volcán de La Palma hubo quien no pudo reclamar el seguro de sus casas porque no llevaba su documentación encima. Por otra parte, Vergara cree que lo más importante es el conocimiento per se. Saber cómo emplear elementos naturales a nuestro favor puede salvarnos la vida. Con todo, también recomienda una linterna de dinamo, anzuelo, sedal, mechero o ferrocerio, un kit de primeros auxilios con vendaje israelí (venda y es apósito), monodosis de suero, pastillas potabilizadoras de agua, cuerdas, una lona y, de lo más importante, una manta isotérmica. También menciona discos desmaquillantes, que impregnados en cera son un encededor que dura hasta diez minutos activo.