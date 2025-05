Toni Novo inaugura mañana "La colonia de Carmela"

Toni Novo inaugurará mañana sábado, 10 de mayo, "La Colonia de Carmela". Se ubica en lo que hasta hoy era Mimar y, de la mano de este empresario de éxito, amenaza con convertirse en la arrocería de referencia de la Patacona. La idea de abrir un nuevo negocio no pasaba por su cabeza, según nos confiesa el propio Novo, pero la ubicación, en lo que antes era “La Colonia” (una agrupación de casitas de madera que sucumbió a la reurbanización de la zona) les hizo decidirse. Allí conoció a su mujer y a ese entorno está ligado su infancia. Esa referencia emocional le ha llevado a dar un paso que nunca se había planteado.

Toni se esfuerza mucho en decir que no será un segundo nivel de Casa Carmela, sino un restaurante que respirará la misma línea pero ofrecerá cosas diferentes. “Si en Carmela hay ensalada de tomate y ventresca, pues aquí será de palmito y anchoas, por decir algo. Si en Carmela pongo una gamba aquí pondré quisquilla. Todo en el mismo concepto pero con platos diferentes".

En el entorno del arroz, Novo anuncia una carta más atrevida. "No será ninguna locura, pero sí encontraremos cosas que no nos permitiríamos en Casa Carmela: un arroz de pulpo, uno de entrecot con pimientos del piquillo, una arroz al horno cocido en paella…Todos eso sí, cocidos a gas, no a leña como en la casa madre", explica.

Toni Novo en "La colonia de Carmela", nuevo restaurante en la Patacona. / Germán Caballero

La bodega de "La Colonia de Carmela" abre con 250 referencias de vino. "Acostumbrados a manejar más de 500 referencias en Casa Carmela, podemos asegurar que esto es sólo el punto de partida de una bodega que irá creciendo poco a poco", destaca Novo. Raquel Torrijos, conocida sumiller valenciana, se incorpora al proyecto para ayudar a gestionar el vino del nuevo restaurante.

La inauguración del restaurante llega de la mano de una reforma integral del restaurante. “Lo que hace Frances Rifé (el arquitecto responsable del anterior local) está muy bien, pero no va con nosotros”, reconoce Toni Novo. El nuevo espacio se viste de verde, beige y blanco para recordar ese espacio de finales del siglo XX que emociona el recuerdo de Toni Novo.