Los doctores valencianos premian a Vicente Botti, María Josefa Ridaura, Juan Carlos Crespo y Ana Lluch

Los doctores Vicente Botti, María Josefa Ridaura, Juan Carlos Crespo y Ana Lluch han sido distinguidos con los Premios Magno 2025 que otorga la Asociación Profesional de Doctores de la Comunitat Valenciana para reconocer y celebrar la excelencia académica, científica y humana de profesionales que dejan huella en la sociedad valenciana y que honran los valores de compromiso, ciencia y humanidad.

El director del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) de la Universitat Politècnica de València (UPV), Vicent Botti, ha recibido un Premio Magno a la Excelencia 2025 por su trayectoria y contribución como reconocido investigador y pionero en España y Europa en áreas como la inteligencia artificial, los sistemas multiagente y las tecnologías del acuerdo.

En la actualidad, Vicent Botti es además director general en ValgrAI-Escuela Valenciana de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial y Catedrático de Universidad en la UPV donde también ha ocupado diversas posiciones de liderazgo como vicerrector de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación y director de varios departamentos y escuelas.

Botti cuenta con una dilatada trayectoria en la que ha contribuido a la excelencia en su campo de investigación. En el terreno de investigación cuenta con más de 450 publicaciones internacionales que incluyen 160 publicaciones en revistas de alto impacto, 2 libros de investigación, y 300 publicaciones en conferencias; ha participado en más de 98 proyectos competitivos (europeos, nacionales y autonómicos) siendo investigador principal en 50 de ellos, además de 21 contratos de transferencia tecnológica, y ha dirigido más de 24 Tesis.

El directo de VRAIN de la UPV ha contribuido al avance de áreas como la inteligencia artificial donde se ha centrado en Sistemas Inteligentes de Fabricación, Sistemas Multiagente, Agentes Inteligentes en Tiempo Real, Tecnologías del Acuerdo y Computación Afectiva. Cuenta con numerosos premios a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Nacional de Informática José García Santesmases (2018), el Reconocimiento AEPIA a una trayectoria Científica en IA (2005) y el Fellow of the European Association of Artificial Intelligence (2017).

Botti, que ha sido distinguido junto al resto de premiados con una litografía obra del artista internacional Antonio Camaró, ha explicado que este premio “es compartido con todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo de toda mi trayectoria profesional en la que he dirigido más de 24 Tesis doctorales y también con mi familia”, y ha subrayado que “a lo largo de toda mi carrera profesional siempre he intentado combinar la investigación aplicada y científica en mi actividad docente e investigadora”.