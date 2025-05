De Melody a Blanca Paloma: La etiqueta valenciana que viste Eurovisión

No se esconde cuando declara que "desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del fin del mundo la rumbera... para mí era tan normal". Melody pisará mañana el escenario del estadio St. Jakobshalle de Basilea, en Suiza, para representar a España en Eurovisión y lo hará con la etiqueta valenciana del diseñador Gustavo Adolfo Tarí. Es el artesano -en el sentido literal- de los tres estilismos que va a lucir la sevillana en su actuación de "Esa diva", la canción que busca traer el micrófono dorado de vuelta a nuestro país. La pequeña rumbera se convertirá en una diva poderosa y valiente vestida con moda valenciana.

Gustavo Adolfo Tarí es de Elx y trabaja en su taller de Barcelona, desde donde ha ingeniado estos trajes que reflejan tradición y modernidad. Hoy se verá el resultado final, pero RTVE ha dado pistas sobre cómo se va a desarrollar la actuación en tres actos, cada uno con un 'look' diferentes. Así, en el inicio la artista andaluza lucirá un vestido de cola negro con volantes y sombrero cordobés, una versión mejorada del que se vio en el Benidorm Fest. En palabras del responsable de vestuario de la actuación, Raúl Amor, la cola va adherida al vestido y el sombrero tiene alas anchas, "más teatral" que en su primera versión.

En el segundo acto, los bailarines le quitan la falda de gran volumen y Melody se queda con un primer body negro azabache con pedrería, "con picos y estructuras en la cadera", señala Amor, que señala que es "como si Lady Gaga hubiera nacido en Chipiona".

Melody durante el ensayo general de su actuación de Eurovisión en Basilea. / RTVE

El especialista asegura que el tercer y último acto será el clímax de la actuación porque ese traje negro se lo vuelve a quitar para descubrir un body plateado adornado con más de 15.000 cristales que es "pura luz". "Una diva que podría estar cantando en Nueva York o Los Ángeles, un estilo que funcionó en el Benidorm Fest y que ahora le hemos dado más lujo, para que sea más internacional y que resalte en un escenario que es más grande", señala Raúl Amor.

El vestuario de Gustavo Adolfo Tarí es un elemento más de la actuación, que no solo se queda en Melody, sino que viste también a los bailarines y bailarinas que la acompañan, con bodies en negro y plateado que empacan todavía más la actuación. "Gustavo hace moda de espectáculo y tiene un punto dramático y teatral; no es moda rápida, es artesanía y se nota", señala Raúl Amor.

Tarí ha dedicado su trayectoria a vestir a artistas de talla internacional con imponentes actuaciones sobre los escenarios como son Shakira, Karol G, Ana Mena y Rosalía porque su aguja representa a mujeres fuertes y empoderadas. No solo eso, sino que su trabajo también se ha adaptado a otros contextos como la histórica actuación en Operación Triunfo de Amaia cantando 'Love on the brain' de Rihanna, con un sencillo vestido de espejos y cristales que recuerdan a los clásicos metalizados de Paco Rabanne.

Raúl Amor recuerda que es importante para la apuesta de RTVE que la moda española esté representada en este concurso europeo. De ahí que no solo el arte del ilicitano Gustavo Adolfo Tarí haya destacado sobre los escenarios. En 2023, el diseñador valenciano Alejandro Resta ya vistió a Blanca Paloma en la semifinal de Eurovisión, aunque Paola de Diego fue la artífice del famoso corsé de arquera junto a los trajes de las mujeres que le acompañaban a la artista ilicitana sobre el escenario.

Otras firmas valencianas por el micrófono dorado

El paseo de diseñadores valencianos sobre los diferentes escenarios que nutren el camino a Eurovisión es largo. Pablo Bosch de Keperezaxiko fue el encargado de vestir a Inés Hernando y Rakky Ripper en el Benidorm Fest, mientras que Marcos Ruiz, de Benidorm, hizo lo propio con Chanel y Blanca Paloma en las diferentes galas del festival. Además, el castellonense Adrián del Maestre vistió a Vicco y Almacor y Rubén Hernández vistió a la presentadora Paula Vázquez en la edición de este año.